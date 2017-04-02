誓言遍地藍波 八百壯士「大家來搞到底」
「八百壯士」聯盟今宣布，將展開第三階段的行動，抗議至立法院會期結束為止，聯盟軍系指揮官吳其樑則說，要抗爭到底，讓台灣遍地都是「藍波」，政府不讓他們活，「大家來搞到底！」（記者黃耀徵攝）
〔記者林良昇／台北報導〕「八百壯士」聯盟今宣布，將展開第三階段的行動，抗議至立法院會期結束為止，聯盟軍系指揮官、退伍軍人協會副理事長吳其樑則說，要抗爭到底，讓台灣遍地都是「藍波」，政府不讓他們活，「大家來搞到底！」
在立法院前抗議年金改革的八百壯士聯盟今早宣布，將展開第三階段的行動，在立法院前繼續埋鍋造飯，並彈性編組每日最少4人，抗議至6月15日立法院本會期結束為止，不達目的絕不休止。
吳其樑舉電影「第一滴血」為例，稱藍波的由來就是美軍為越戰犧牲，之後回到國家後軍人被看得一文不值，若現在政府要繼續這樣下去，將來台灣絕對不只一個藍波，會「遍地都是藍波」，政府若不讓他們活，「大家來搞到底！」
全國公務人員協會理事長李來希則說，公教警消勞農漁「我們都是一家人」，政府在鼓動民粹製造對立，用年輕人鬥老人，用勞工鬥軍公教，「立法院的抗爭，我們可能會輸；釋憲的官司，我們可能會輸」，但人民對不公不義政府的抗爭不會輸，「不信公理喚不回」。
前來聲援的國民黨主席洪秀柱表示，對於政府感到非常難過、氣憤與遺憾，軍公教警消發起陳抗已經很長一段時間，但蔡政府對訴求完全置之不理，這種高傲、霸權的心態，實在不可取。
洪秀柱指出，她昨天聽到一位將軍說，「軍人的怨變成恨的時候，這股力量是非常大的」，希望政府面對軍公教警消的訴求，應該要有正面的回應。他們要尊嚴、不要被污名化；要應有的權利，不是政府的恩賜，政府不應再繼續冷血，對於抗爭、陳情完全不予理會。
洪秀柱強調，不要讓社會安定的力量由怨轉恨，這對社會是很不好的事情，恐造成很大的衝擊與對立，政府應趕快懸崖勒馬，做出善意回應。
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