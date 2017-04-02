加薪1200到2060元 澎湖官兵：不再是二等軍人

2017-04-02 10:39

〔記者羅添斌／台北報導〕經過長達3年的爭取後，行政院終於同意讓在澎湖服役的軍職人員，可以享有與在澎湖服務的公教人員同樣標準的地域加給，依據在澎湖本島及離島服役的不同地區，每月領取的地域加給，分別增加1200元及2060元。

澎湖的三軍部隊加上海巡署的軍職人員，人數大約達到7、8千人左右，多位在澎湖服役的軍人今天被問及此事時，都說：「好開心，我們終於不是二等軍人了！」。

澎湖地區的地域加給分為兩級，行政院在103年元日起調高地域加給，但僅公教人員適用，並未包括軍事人員在內，形成公教、軍事人員「同島不同加給」的怪異現象。

澎湖官兵今天說，行政院同意自今年元旦起，調高澎湖地區服役軍職人員的地域加給標準，第一、二級地區調高2060元，第三級地區調高1200元。

多位官兵今天說，看到薪水變多了，心裡很開心，因為終於不用矮公教人員一截了。也有官兵搞笑的說：調薪之後，下個月在澎湖的大型演習，我們會更加努力喔！

國防部表示，考量國軍與公教人員均服務於同一地區，對於地域加給月支數額，應採相同標準，國防部參酌澎湖地區公教人員支給基準，修正「軍職人員離島地區地域加給月支數額」，並已獲政院同意。