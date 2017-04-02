| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
巴拿馬貨輪撞沉中國漁船 10落海9獲救1人失蹤
 首頁 > 政治

100萬讚就選台北市長 羅智強集讚速度超快...

羅智強對集到100個讚很有信心。（圖取自臉書）

2017-04-02  10:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲去年底宣布將爭取連任，前總統府副秘書長羅智強當時表態若臉書有100萬個讚，就會宣布參選台北市長，如今已達到55萬，「集讚」的速度相當快，也獲得國民黨重量級人士的高度重視！

羅智強今早在臉書PO文，宣布臉書粉絲專頁按讚人數破55萬，也回憶當時以100萬讚為目標時，很多朋友笑著說，「你是喊假的吧，怎麼可能？」羅智強說，但因為大家的熱情支持，這「怎麼可能」，一讚一讚的朝著「當然可以」前進！

羅智強「集讚」的速度很快，在10天前才剛破50萬，短短10天就新增5萬按讚人數，讓他相當開心。據《聯合新聞網》報導，羅智強先前受訪曾透露，包括前總統馬英九、前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱、前國民黨主席朱立倫、國民黨副主席郝龍斌、副主席胡志強、前行政院院長江宜樺都有祝福他。

其實在國民黨的政治人物中，羅智強的臉書按讚人數已是名列前茅，前二名是馬英九的190萬、朱立倫的85萬，其它國民黨大老，像是國民黨主席洪秀柱為37萬，郝龍斌為10萬，就連臉書常常受到網友關注的蔡正元也只有24萬，也沒有比羅智強的按讚人數多。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2018選舉 柯文哲 羅智強
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
甜點✧法式海綿蛋糕
進補✧當歸鴨麵線
開趴必備！玫瑰餃子
一次認識牛排各部位
轉寄

標題：100萬讚就選台北市長 羅智強集讚速度超快...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月2日‧星期日‧丁酉年三月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.