100萬讚就選台北市長 羅智強集讚速度超快...

羅智強對集到100個讚很有信心。（圖取自臉書）

2017-04-02 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲去年底宣布將爭取連任，前總統府副秘書長羅智強當時表態若臉書有100萬個讚，就會宣布參選台北市長，如今已達到55萬，「集讚」的速度相當快，也獲得國民黨重量級人士的高度重視！

羅智強今早在臉書PO文，宣布臉書粉絲專頁按讚人數破55萬，也回憶當時以100萬讚為目標時，很多朋友笑著說，「你是喊假的吧，怎麼可能？」羅智強說，但因為大家的熱情支持，這「怎麼可能」，一讚一讚的朝著「當然可以」前進！

羅智強「集讚」的速度很快，在10天前才剛破50萬，短短10天就新增5萬按讚人數，讓他相當開心。據《聯合新聞網》報導，羅智強先前受訪曾透露，包括前總統馬英九、前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱、前國民黨主席朱立倫、國民黨副主席郝龍斌、副主席胡志強、前行政院院長江宜樺都有祝福他。

其實在國民黨的政治人物中，羅智強的臉書按讚人數已是名列前茅，前二名是馬英九的190萬、朱立倫的85萬，其它國民黨大老，像是國民黨主席洪秀柱為37萬，郝龍斌為10萬，就連臉書常常受到網友關注的蔡正元也只有24萬，也沒有比羅智強的按讚人數多。