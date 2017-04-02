要軋一角？ 馮世寬坦言看了2集《太陽的後裔》

2017-04-02 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕國防部長馮世寬，日前表示韓劇《太陽的後裔》男主角宋仲基差他一點，引起各界熱議。馮世寬昨日接受媒體專訪時，透露他看了《太陽的後裔》2集，認為此劇抓住了年輕人的心思，這是之後國軍形象劇要把握的方向。

《東森新聞雲》採訪馮世寬時，他主動提到最近要拍攝的《最好的選擇》，外傳自己也要演出，而他認為這些都不是宣傳，因為這齣連續劇將敘述軍人的成長與生活，是如何讓社會接納並讓年輕人接受考驗，最後才能獲得成果。

馮世寬說，「《太陽的後裔》我也看了2集，我覺得他們把握住了年輕人的心理、心態和想法，我們儘量要往這方面去。」他還坦言自己這10年以來，觀察到了新聞媒體的演變，所以國軍不能再像以前那樣保守了。