王金平罕見批評小英 國民黨內各有解讀...
2017-04-02 08:54
王金平昨罕見批評蔡英文。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕前立法院長王金平昨罕見批評總統蔡英文，藍營人士對此各有不同的看法，國民黨立院黨團總召廖國棟認為，王金平是看不下去綠營施政，才會藉此提醒。
王金平昨指出，蔡英文上任後，看不到選前承諾兌現，也沒有團結整個國家，反而讓國家更加分崩離析，並指去年民進黨受人民付託，取得第一次完全執政機會，但10個多月來，人民感受不到政黨輪替有帶來幫助台灣改善困局的希望。
《聯合報》報導，黨內人士認為，王金平選在這時開砲，某種程度上是與綠營切割。另名黨內人士分析，以王金平政壇前輩的智慧，此番言論已可作為施政指標的檢驗，因為王已觀察到民進黨執政的頹勢才會提醒。
廖國棟則認為，王金平過去不太會直接點名批評，現在一定是有感蔡政府施政不佳，才會跳出來直言。
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