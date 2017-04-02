動向將明？賴清德今天公開講 2018選舉
2017-04-02 08:10
台南市長賴清德。（資料照，記者蔡文居攝）
〔即時新聞／綜合報導〕一直動向未明的台南市長賴清德，今天受媒體之邀，將出席一場公開活動，發表專題演講，而主講的重點就是2018雙北選情。
綜合媒體報導，日前民進黨選對會針對 2018年縣市長選舉做出決議，將對非民進黨執政縣市採由主席徵召提名，因而被聯想到可能是針對賴清德參選新北市長的一個部局，但賴清德本人態度也處於「創造性模糊」的空間。
今天下午在《新新聞》30週年社慶系列活動中，賴清德受邀出席發表專題演講，重點就是「2018雙北選情非賴不可？」、「去蔣化是否真的太激進？」等，由於正值此敏感時機，這場公開談 2018選舉，格外受到矚目。
這場活動將在下午 2點於台北敦南誠品舉行。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 墾丁明星級牛港鰺「阿牛」死了 違法垂釣害的
- 哥倫比亞土石流 至少154死400傷
- 【生活可樂罐】老闆，我要一杯……
- 美貿易障礙 劍指中國
- 自由廣場》愛國犯罪組織
- 抗議總統可連任 巴拉圭人怒燒國會
- 屏縣最會賺測速桿 台九線丹路段年逾萬件
- 豬哥亮最掛心的一筆錢 還沒拿到的原因是....
- 碧潭堰留不留？ 水利局傾向開公聽會
- 中國迎來第4波單身潮 近2億男女大齡單身
- 玩笑開大了 他用三字經嗆老闆「愚人節快樂」卻沒送出
- 大福彩頭獎摃龜
- 每坪3803元 台北101租金飆高
- 機捷優惠結束 彌月蛋糕站站送
- 挺同、反同強碰 教育部陳抗
- 羅曼回兄弟救火 嘟福不急上一軍
- 家扶社工吳珮瑜 跟黑道大哥搶中輟生
- 〈愛情黨羽〉愛的便當
- 五佳人性感重現神曲 為台灣這一杯瘋狂
- 〈失戀共和國〉如果 一地的心碎 撿不起
- 向太爆成龍遭勒索 小龍女是最無辜受害者
- 撲球「瑄」言後 悍將成本季第一支3連敗球隊
- 《暗夜大火》威全鋒連燒14小時
- 瑞穗溫泉特定區 部落投票未過半數流會
- 陽光社工廖玲玲 助八仙塵爆傷患重返社會
- 台南回收場又失火 悶燒5小時
- 大甲媽遶境 林士昌抱母鑽轎腳
- 瑞源公墓50多座墳燒毀 掃墓者傻眼
- 〈婚姻幸福學〉盼妻分擔家庭開銷 卻被罵小氣不愛她
- 高雄那瑪夏賞螢季 即日起開跑
- 後壁湖明星「阿牛」 慘死釣客手上
- 修杰楷喊結紮 賈靜雯態度是...
- 伊凡卡嘿咻杜魯道? 駭客勒索美加政府15億
- 彩色海芋季 1萬7千株展至9日
- 獨居男跌倒家中 餓2天險沒命
- 北投兒童樂園 提報文資保存被疑吃案
- 野蠻女友巴頭揪耳 「冰的」醉漢乖得像貓
- 自由廣場》戰火下的台灣少年工
- 男星41歲拚做人 想湊一個「好」
- 持續一週的好天氣來啦！ 今起各地氣候穩定
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：動向將明？賴清德今天公開講 2018選舉
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分