動向將明？賴清德今天公開講 2018選舉

台南市長賴清德。（資料照，記者蔡文居攝）

2017-04-02 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕一直動向未明的台南市長賴清德，今天受媒體之邀，將出席一場公開活動，發表專題演講，而主講的重點就是2018雙北選情。

綜合媒體報導，日前民進黨選對會針對 2018年縣市長選舉做出決議，將對非民進黨執政縣市採由主席徵召提名，因而被聯想到可能是針對賴清德參選新北市長的一個部局，但賴清德本人態度也處於「創造性模糊」的空間。

今天下午在《新新聞》30週年社慶系列活動中，賴清德受邀出席發表專題演講，重點就是「2018雙北選情非賴不可？」、「去蔣化是否真的太激進？」等，由於正值此敏感時機，這場公開談 2018選舉，格外受到矚目。

這場活動將在下午 2點於台北敦南誠品舉行。