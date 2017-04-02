月退47萬掰了！考試院擬設「連戰條款」 最高18萬元

前副總統連戰。（記者黃耀徵攝）

2017-04-02 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統連戰是領月退俸加18%，每月領到47萬元，但考試院研議中的《政務人員退職撫卹條例》草案，未來可能領到金額將減至18萬元，跟吳敦義、呂秀蓮2位前副總統一樣。

《上報》報導，連戰 2000年卸任副總統時，並無卸任副總統禮遇條例，連戰於是按《政務人員退職酬勞金給與條例》領月退金。而他所領的月退，跟後來卸任的兩位副總統吳敦義及呂秀蓮相比，高於許多；依照研議中的《政務人員退職撫卹條例》草案，連戰退休金將被被砍半剩下23.5萬元；還是比呂、吳高，所以銓敘部草案特別設「連戰條款」，每月最高只能領18萬元禮遇金。

據報導，依考試院銓敘部預定本週送院會討論的《政務人員退職撫卹條例》草案，將有「500多名政務官退休金將被大砍，所得替代率分15年逐漸下調至50%」，而連戰也將月退支領也將比照《卸任總統副總統禮遇條例》，最高只能領18萬元。

按新草案估算，年資35年的卸任部長，退休金最高領9萬5000元。