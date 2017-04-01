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體驗瑜珈超快就「入定」 柯文哲：已打坐超過30年

柯文哲已經打坐超過30年了，因此很快就能進入狀況。（中央社）

2017-04-01  23:21

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日出國考察，今天他到了印度德里學習瑜珈、上冥想課程。他自豪表示，自己已經打坐超過30年了，因此很快就能進入狀況。

據《中央社》報導，柯文哲今天下午到印度德里大學甘地中心學習瑜珈，同時也上冥想課程。在瑜珈老師帶領下，柯文哲等人從轉頭、抬手等瑜珈姿勢開始練習，並體驗瑜珈對人體和心靈的影響。

柯文哲說，其實他平常就會打坐，也習慣在每天入睡前或起床時打坐，這樣的習慣已經維持超過30年，所以很快就能進入「入定」狀況。柯文哲也自認現在修行得越來越好，因為入定速度越來越快，隨時就能進入冥想狀態。

在被媒體問到筋骨是硬的還是軟的時，柯文哲表示，每樣事情只需要訓練就可以，這趟瑜珈課程只是先認識而已。

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  • 柯文哲今天下午到印度德里大學甘地中心學習瑜珈，同時也上冥想課程。（中央社）

    柯文哲今天下午到印度德里大學甘地中心學習瑜珈，同時也上冥想課程。（中央社）

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