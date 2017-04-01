李俊毅闖怡平里舊活動中心 台南市府譴責
2017-04-01 23:15
〔記者王捷／台南報導〕台南市府選擇安平區的平通市場做為智慧交通中心，引起怡平里長蔡錦庭與里民不滿抗議，前立委李俊毅不惜與同黨籍的市長賴清德槓上，3月底到地檢署告賴清德瀆職，今日李俊毅又有新動作，與蔡錦庭破壞平通市場施工圍籬，帶著里民進入市場樓上的活動中心，高喊「回家真好」，市府今晚表達譴責，並保留告訴權。
李俊毅宣布參選市長後，自稱受到多方打壓，連在公車上廣告參選口號，都遭到高層關切，要他撤除公車上的廣告，接著公車廣告風波後，李俊毅又將矛頭指向民政局與交通局，他認為市府在未與安平區居民徹底溝通，就將怡平里活動中心收回，作為智慧交通中心有失公允。
不過，市府在上個月就回應，一定會幫怡評理新建活動中心，但李俊毅沒有回應，反而在3月底到地檢署按鈴，對市長、交通局長、民政局長提告瀆職、妨害自由等罪，今日李俊毅向安平區公所申請回到平通市場樓上活動中心召開臨時里民大會，但公所以安全考量駁回申請。
因此，李俊毅與蔡錦庭改在附近公園召開里民大會，市府與公所均派員出席說明，但不被里民接受，李俊毅與蔡錦庭會後帶著里民回到平通市場，用破壞剪剪斷圍籬鎖頭，與里民一起回到活動中心，此舉讓支持者鼓掌叫好，並在現場拉起簽名連署白布條，表達守護怡平里活動中心的決心。
市府晚上發新聞稿表示，對於李俊毅在里民大會結束後，帶頭破壞交通局為維護工地施工安全的鎖頭，與里長蔡錦庭率領里民強行進入施工場所，強烈譴責李俊毅、蔡錦庭的行為，依法全程錄影蒐證，並保留法律告訴權。
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