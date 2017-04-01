| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
扯！混凝土車傳動軸掉落國道 10餘輛車輪胎爆裂
 首頁 > 政治

副總統質疑試院版年改 試院：都有科學根據

2017-04-01  22:27

〔記者黃邦平／台北報導〕針對副總統陳建仁質疑年金改革版本，考試院祕書長李繼玄回應，其實考試院審查過程都有科學根據，強調尊重副總統發言，日後立法院審議時會為院版辯護、也會尊重立法院審議結果。

陳建仁在臉書上發文，感謝行政院與考試院分別通過院版年改方案，但也質疑「考試院後來通過的版本既『縮短年資採計期間』，又『提高退休所得替代率』，不但毫無科學實證基礎，也與追求基金永續的目標背道而馳，實在令人費解而遺憾」。

李繼玄強調，舊制年資改革及「18％」優惠存款制度改革省下的經費，未來會撥付給退撫基金，估計每年有200億元，10年就有2000億元，提撥費率調高一個百分點可增加50億元收入，這10年逐步調升，總計也約可增加2000億元，況且國際間已經開始升息，退撫基金的前景「不至於那麼悲觀」。他說，年金改革委員會版估計可讓退撫基金維持到民國133年才破產，考試院版要重新精算，但粗估大概提早3年。

年改方案中，年改會版是將公務人員平均俸額從「採計最後5年」逐年調高到「15年」；李繼玄指出，考試院版減為「10年」是配合檢討期，10年後政府財政狀況、退撫基金盈虧、物價指數變動、公務員調薪等都會變化，屆時可再檢討。

他表示，以35年年資為例，考試院版所得替代率是從80％逐年降為70％，比年改會版高了10個百分點，是希望不要讓公務員「吃虧太大」，更何況多數公務員年資不到30年，所得替代率恐怕不到50％。

廣告
  • 考試院秘書長李繼玄回應副總統陳建仁質疑，強調年改版本都有科學根據。（資料照，記者簡榮豐攝）

    考試院秘書長李繼玄回應副總統陳建仁質疑，強調年改版本都有科學根據。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年改 年金改革 考試院 陳建仁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
暖身✧韓國人參雞湯
英式✧水果磅蛋糕
國民美食✧筒仔米糕
去血水不能用熱水？
轉寄

標題：副總統質疑試院版年改 試院：都有科學根據


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月1日‧星期六‧丁酉年三月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.