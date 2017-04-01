副總統質疑試院版年改 試院：都有科學根據

2017-04-01 22:27

〔記者黃邦平／台北報導〕針對副總統陳建仁質疑年金改革版本，考試院祕書長李繼玄回應，其實考試院審查過程都有科學根據，強調尊重副總統發言，日後立法院審議時會為院版辯護、也會尊重立法院審議結果。

陳建仁在臉書上發文，感謝行政院與考試院分別通過院版年改方案，但也質疑「考試院後來通過的版本既『縮短年資採計期間』，又『提高退休所得替代率』，不但毫無科學實證基礎，也與追求基金永續的目標背道而馳，實在令人費解而遺憾」。

李繼玄強調，舊制年資改革及「18％」優惠存款制度改革省下的經費，未來會撥付給退撫基金，估計每年有200億元，10年就有2000億元，提撥費率調高一個百分點可增加50億元收入，這10年逐步調升，總計也約可增加2000億元，況且國際間已經開始升息，退撫基金的前景「不至於那麼悲觀」。他說，年金改革委員會版估計可讓退撫基金維持到民國133年才破產，考試院版要重新精算，但粗估大概提早3年。

年改方案中，年改會版是將公務人員平均俸額從「採計最後5年」逐年調高到「15年」；李繼玄指出，考試院版減為「10年」是配合檢討期，10年後政府財政狀況、退撫基金盈虧、物價指數變動、公務員調薪等都會變化，屆時可再檢討。

他表示，以35年年資為例，考試院版所得替代率是從80％逐年降為70％，比年改會版高了10個百分點，是希望不要讓公務員「吃虧太大」，更何況多數公務員年資不到30年，所得替代率恐怕不到50％。