高雄農田水利會長改選 呂文豪得票破萬勝出

2017-04-01 18:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄農田水利會長改選結果，代理會長的現任總幹事呂文豪以破萬得票勝出，他表示將延續灌溉系統整合與強化、拔擢優秀人才與提昇工作環境、相關計畫與政策公開透明。

高雄水利會長改選今下午 4點順利結束，粗估投票率37％，得票結果1號沈英章6575票、2號李毓智6804票，3號呂文豪10288票，水利會主要票倉旗山美濃與大寮，呂文豪均取得領先。

水利會說明，確實得票數與當選者，會進行最後確認後，明天統一公告。