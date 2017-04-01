王金平批小英 總統府酸溜溜回嗆「王委員」
2017-04-01 19:02
〔即時新聞／綜合報導〕前立法院長王金平今天批評總統蔡英文上任至今，不但沒有團結整個國家，反而讓國家更加分崩離析。總統府對此則回應，不清楚「王委員」談話的脈絡，不過台灣這幾個月來正逐漸回復活力。
據《蘋果》報導，現任立委王金平今天說，去年民進黨受人民託付託，取得第一次完全執政機會，但10個多月來，人民感受不到政黨輪替有帶來幫助台灣改善困局的希望。他也批評蔡英文，上任至今不但沒有團結整個國家，反而讓國家更加分崩離析。
總統府對於王金平的批評回應到，並不清楚「王委員」談話的脈絡，不過事實是，這幾個月來，國家逐漸回復活力。台灣無論在景氣指標、對外出口等方面都連續多月成長，國家也正擺脫多年停滯，進入正面循環。
總統府發言人黃重諺說，改革過程當然會有阻力，不過只要不分朝野，將指責的手化為協力決心，國家最終會團結在改革的成果中。
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