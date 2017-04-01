| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

王金平批小英 總統府酸溜溜回嗆「王委員」

2017-04-01  19:02

〔即時新聞／綜合報導〕前立法院長王金平今天批評總統蔡英文上任至今，不但沒有團結整個國家，反而讓國家更加分崩離析。總統府對此則回應，不清楚「王委員」談話的脈絡，不過台灣這幾個月來正逐漸回復活力。

據《蘋果》報導，現任立委王金平今天說，去年民進黨受人民託付託，取得第一次完全執政機會，但10個多月來，人民感受不到政黨輪替有帶來幫助台灣改善困局的希望。他也批評蔡英文，上任至今不但沒有團結整個國家，反而讓國家更加分崩離析。

總統府對於王金平的批評回應到，並不清楚「王委員」談話的脈絡，不過事實是，這幾個月來，國家逐漸回復活力。台灣無論在景氣指標、對外出口等方面都連續多月成長，國家也正擺脫多年停滯，進入正面循環。

總統府發言人黃重諺說，改革過程當然會有阻力，不過只要不分朝野，將指責的手化為協力決心，國家最終會團結在改革的成果中。

廣告
  • 國民黨立委王金平。（記者黃耀徵攝）

    國民黨立委王金平。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 王金平 總統府 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
暖身✧韓國人參雞湯
英式✧水果磅蛋糕
國民美食✧筒仔米糕
去血水不能用熱水？
轉寄

標題：王金平批小英 總統府酸溜溜回嗆「王委員」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月1日‧星期六‧丁酉年三月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.