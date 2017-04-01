蔡總統就任後首次健檢 健康良好
2017-04-01 18:33
〔記者李欣芳／台北報導〕由於國務繁忙，蔡總統上任以來一直未能做健康檢查，她今天終於台北榮總完成任內首次健檢，檢查結果健康情況相當良好。
依照總統府提供的資料，現年60歲的蔡總統，體重62公斤，身高163.5公分，BMI指數是23.2。
總統醫療小組召集人陳振文醫師表示，總統整體健康情形良好，各項檢驗數值正常，足以因應繁忙國政事務。
陳振文說，蔡總統以往每一到兩年就會進行健康檢查，這次主要實施包括血液常規生化檢查、腫瘤標記、內分泌等檢查，都屬正常範圍，胸、腹部放射線等高階影像檢查以及全腹超音波、耳鼻喉科、眼科及牙科等會診，都沒有異常現象。
陳振文也說，總統醫療小組除了照護總統日常健康，也完成總統緊急醫療體系的建置部署，包括全國各地的責任醫院選定、協勤團隊的組織與訓練、平面道路與空中交通動線（包含直升機起降點）的查勘等，並且已依照緊急醫療計畫進行多次實兵驗證。
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