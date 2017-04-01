國民黨要比照太陽花 郝龍斌：軍公教衝立院無罪
2017-04-01 18:22
〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨副主席郝龍斌今天下午到花蓮市，與基層黨員舉行「國民黨新未來」座談會。郝龍斌會中以當年他下令強力清場闖入行政院的學生為例，希望「國民黨要硬起來」他說，就像年金改革，若用盡議事攻防、釋憲等所有方法後也做不成，國民黨一定要學會抗爭，任何事情做不到就強而有力的抗爭，讓民進黨讓步。
郝龍斌拿他在台北市長任內用水砲噴走，強力驅散太陽花學運時佔領道路、癱瘓交通的民眾為例，他說，對不法行為就是要強硬，公權力不彰還叫做政府嗎？所以他不能認同法院判處太陽花學運都無罪，這是法治崩壞的前兆，未來任何人，包含現在的軍公教，衝進立法院都應該無罪，若講「公民不服從」太陽花就可以衝進去，現在抗議年金改革的軍公教，是政府對不起他們，也是在對政府違反信賴保護原則、違反溯及既往原則進行抗爭，衝進去更有正當性。
「國民黨不強，台灣不會好」郝龍斌強調說，國民黨就是太弱，對內民進黨不怕你，對外中國覺得你力量太小，現在民主社會講政黨競爭是客氣話，事實上就是政黨鬥爭，如果心態上沒有用鬥爭、怕人家罵就不要從政，對的事情就去做，做黨主席腦袋裡面就只有一個字就是「贏」只要能贏、只要不違法，任何事情都要去做，為了政黨、為爭取執政，若他擔任黨主席被講「溫良恭儉讓」的話，他馬上辭職下台。
郝龍斌提到他任內把中正紀念堂透過立法指定為歷史建物，成功阻止陳水扁想要改成民主紀念館的政策，他說，他透過文資法成功的保護中正紀念堂，做一個政黨，民眾不願意發生的事情，就要把它擋住，用合法的方式，必要的時候抗爭都可以，做黨主席不是只在那邊講，要做到，要「拿出辦法來」具體有效的辦法，做比說更重要。
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