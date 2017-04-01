挺詹啟賢 蕭萬長：他能帶領國民黨浴火重生

2017-04-01 17:33

［記者黃淑莉／雲林報導］前副總統蕭萬長今天出席國民黨主席參選人、前國民黨副主席詹啟賢與雲林基層黨員的「讓國民黨不一樣」改革座談會，蕭萬長表示，詹啟賢做人有情有義、有能力解決問題，在國民黨內沒有包伏，能帶領國民黨浴火重生。

詹啟賢今天到雲林四湖拜訪雲林縣議會前議長蘇金煌，先由蘇金煌、四湖海清宮主委蘇金志、四湖鄉長蘇國瓏等人陪同，前往海清宮包公廟參拜，詹啟賢參觀海清宮時，對廟內陳列的狗頭鍘、虎頭鍘、龍頭鍘好奇，對媒體詢問要從那裡改革，詹啟賢說，「改革不拿老百姓開刀，要從官方開刀！」隨後由蘇金煌安排在其住家與地方黨員座談。

蕭萬長上午回嘉義參加大同國小百年校慶活動，結束後專程到雲林為詹啟賢站台加油、打氣。

蕭萬長表示，他對政治沒有很大興趣，一生近50年公務員生涯為了台灣經濟、外交努力，這是自己的興趣及志業，在國民黨雖是黨員，也不太參與黨內的重大決策，這次會這麼關心國民黨主席選舉，在大局方面是為台灣民主政治，在小局則是為國民黨的前途。

蕭萬長強調，國民黨聲勢要起來，政黨要再輪替，國民黨需要有值得信任的人來領導，詹啟賢是位改革者，有解決問題的能力、有情有義、沒有包伏，不但可以讓國民黨浴火重生，還可讓國民黨變得不一樣，所以站出來支持詹啟賢。

蘇金煌也指出，詹啟賢是位真正改革者，有能力、可信任的黨主席人選。

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