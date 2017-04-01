| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

挺詹啟賢 蕭萬長：他能帶領國民黨浴火重生

2017-04-01  17:33

［記者黃淑莉／雲林報導］前副總統蕭萬長今天出席國民黨主席參選人、前國民黨副主席詹啟賢與雲林基層黨員的「讓國民黨不一樣」改革座談會，蕭萬長表示，詹啟賢做人有情有義、有能力解決問題，在國民黨內沒有包伏，能帶領國民黨浴火重生。

詹啟賢今天到雲林四湖拜訪雲林縣議會前議長蘇金煌，先由蘇金煌、四湖海清宮主委蘇金志、四湖鄉長蘇國瓏等人陪同，前往海清宮包公廟參拜，詹啟賢參觀海清宮時，對廟內陳列的狗頭鍘、虎頭鍘、龍頭鍘好奇，對媒體詢問要從那裡改革，詹啟賢說，「改革不拿老百姓開刀，要從官方開刀！」隨後由蘇金煌安排在其住家與地方黨員座談。

蕭萬長上午回嘉義參加大同國小百年校慶活動，結束後專程到雲林為詹啟賢站台加油、打氣。

蕭萬長表示，他對政治沒有很大興趣，一生近50年公務員生涯為了台灣經濟、外交努力，這是自己的興趣及志業，在國民黨雖是黨員，也不太參與黨內的重大決策，這次會這麼關心國民黨主席選舉，在大局方面是為台灣民主政治，在小局則是為國民黨的前途。

蕭萬長強調，國民黨聲勢要起來，政黨要再輪替，國民黨需要有值得信任的人來領導，詹啟賢是位改革者，有解決問題的能力、有情有義、沒有包伏，不但可以讓國民黨浴火重生，還可讓國民黨變得不一樣，所以站出來支持詹啟賢。

蘇金煌也指出，詹啟賢是位真正改革者，有能力、可信任的黨主席人選。

相關影音

廣告
  • 國民黨主席參選人詹啟賢（前排中）今天在雲林縣議會前議長蘇金煌（前排左2）、海清宮包公廟主委蘇金志（前排右2）及四湖鄉長蘇國瓏（前排左1）等人陪同到海清宮參拜。（記者黃淑莉攝）

    國民黨主席參選人詹啟賢（前排中）今天在雲林縣議會前議長蘇金煌（前排左2）、海清宮包公廟主委蘇金志（前排右2）及四湖鄉長蘇國瓏（前排左1）等人陪同到海清宮參拜。（記者黃淑莉攝）

  • 詹啟賢（前排中）參觀海清宮包公廟對廟內陳列的狗頭、虎頭及龍頭鍘很好奇，指著虎頭鍘說，改革不拿百姓開刀、要從官方開刀。（記者黃淑莉攝）

    詹啟賢（前排中）參觀海清宮包公廟對廟內陳列的狗頭、虎頭及龍頭鍘很好奇，指著虎頭鍘說，改革不拿百姓開刀、要從官方開刀。（記者黃淑莉攝）

  • 前副總統蕭萬長（右）為詹啟賢站台，強調詹是有能力帶領國民黨浴火重生的人。（記者黃淑莉攝）

    前副總統蕭萬長（右）為詹啟賢站台，強調詹是有能力帶領國民黨浴火重生的人。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 蕭萬長 詹啟賢
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
暖身✧韓國人參雞湯
英式✧水果磅蛋糕
國民美食✧筒仔米糕
去血水不能用熱水？
轉寄

標題：挺詹啟賢 蕭萬長：他能帶領國民黨浴火重生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月1日‧星期六‧丁酉年三月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.