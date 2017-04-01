川習會下週登場 陸委會：沒談台灣就是好消息

川習會下週登場，是否談論台灣議題引發關注。（美聯社）

2017-04-01 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普將在下週與中國領導人習近平會面，引發全球關注。我政府也為川習會可能損及台灣利益進行沙盤推演。對此，台灣陸委會副主委林正義坦言，會中沒有談到台灣就是好消息。

林正義接受《BBC》訪問時表示，中國和台灣有主權爭議，而美國又是台灣最重要的支持者，常會陷入兩個大國的政治博弈之中。

但林正義強調，台灣不應該成為談判的籌碼，也希望在川習會結束後，台灣有足夠的理由和信心，能夠相信自己沒有被當成討價還價的棋子。

雖然如此，林正義認為，台灣仍要做好最壞打算，擬定各種應變計畫，也提到台灣正密切關注川普政府的外交政策，「台灣不是完全被動地由他人決定自己的命運」。