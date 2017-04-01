洪秀柱：現在年輕人只記得228不記得329！
2017-04-01 17:50
〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨主席洪秀柱今天前往資深忠貞黨員住處頒贈華夏3等獎章，與長輩聊及黃花崗72烈士事蹟，洪秀柱感慨表示「現在年輕一代只記得 228，不記得329！」，對行政院發言人徐國勇要求國民黨為林國春嗆蔡英文「該不該殺」道歉，洪秀柱則是為林國春緩頰「他用字不精準！」
洪秀柱今天赴中和拜訪高齡102歲的資深黨員黃信昌，入黨已經76年，高中畢業就投筆從戎，曾參與西安事變援救蔣中正的行動，以及北伐、剿匪、抗戰等重大歷史，洪秀柱頒贈華夏三等獎章和證書，表彰其忠黨愛國的情操。
言談之間，洪秀柱感慨現在的年輕人早遺忘創建中華民國的歷史，「只記得228，不記得329（以廣州黃花崗起義日訂為青年節）！」她結論是還原歷史真相很重要。
媒體關切黨主席選情，洪秀柱說，國民黨到4月17日才會月黨主席候選人，所以在此之前，她不會參加黨團的政見發表會，對於有投票權的黨員人數暴增至45萬人，黨部會認真查核，確保不是人頭黨員。
對於黨代表參選資格，既然法院已經判決，還是會依照法院的判決來依法行政，不是說四個月比較好或比較不好，國民黨不會提出抗告，「已經沒有時間啦！」，如果再這樣來來去去，我們這選舉就不要選了。
洪秀柱也回應，徐國勇辦公室主任林育卉因為罵「趁清明節不會早點去死」而辭職，徐國勇也要求國民黨為林國春嗆蔡英文「該不該殺」道歉，洪秀柱則是為林國春開脫，說他「用字不精準，有失誤！」，可能是與最近流行「拔菜頭、摘綠葉」有關，並非真的要砍砍殺殺，應該是一下子情緒上來，講不清楚，她批評真正在製造分化與仇恨的是民進黨。
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