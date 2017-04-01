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獨缺黨團辦的政見發表會？ 洪秀柱這麼說...

2017-04-01  17:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉在即，黨團決定在4月10日舉辦政見發表會，邀請準候選人參加。但表態參選的6人中，僅現任黨主席洪秀柱遲遲沒有回應，她表示，希望按照黨的機制來運作會比較好，否則會亂掉。

根據《三立新聞》報導，對於是否參加黨團舉辦的政見發表會，洪秀柱表示，依照黨主席選舉流程，4月17、18日才會完成登記，屆時才確定是否真的成為候選人，且黨內已預定舉辦2場含有辯論性質的電視政見會，如果地方黨團也跟著辦會亂掉，因此傾向按照黨中央規劃進行。但她也說，若候選人要個別受訪或發表政見也可以，就看自己時間如何安排。

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  • 是否參加黨團舉辦的政見發表會？洪秀柱傾向按照黨中央流程進行。（記者翁聿煌攝）

    是否參加黨團舉辦的政見發表會？洪秀柱傾向按照黨中央流程進行。（記者翁聿煌攝）

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