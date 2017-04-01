外交空間窒息 柯文哲：會跟中國朋友討論一下

2017-04-01 16:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲「嗡嗡嗡」前進東南亞，行程倒數第二天，柯今早在印度門前發表總結談話時，感慨表示在台灣比較沒感覺，但一出國就覺得「哇，怎麼我們的外交空間幾乎是窒息的」，他會再跟中國朋友討論一下，不過，當媒體進一步問要如何表達意見時，柯則大打太極說，要再想想、要有一套完整論述。

由於柯文哲在總結談話中多次提到外交困境，有媒體問，此次南向是否有感受到特別的壓力？柯回應，在台灣島內比較沒有感受到，一出來就會覺得台灣的外交空間幾乎是窒息的，所以有機會還是會再跟中國朋友討論一下，台灣民主自由已經走到這個地步了，有自己的想法，所以用打壓的方式無法解決台灣的問題。

媒體問柯，所以認為中共還是一直有在打壓？對此，柯笑稱「不是一直，是隨時。」不過至於何時跟「中國朋友」討論一下，柯則說，這個要回去想想看，要有一套論述，反正要想想看，兩岸關係要怎麼處理，在國內還不覺得，一出來就發現這問題很大，但「（六月的雙城論壇）之前就會講了。」