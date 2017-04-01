與雪蘭莪州簽約 柯P爆料馬國中央「不開心」

台北市長柯文哲今在印度對此次南向之旅總結時自爆，台北市政府與馬來西亞雪蘭莪州政府簽訂多項MOU，其實馬來西亞中央政府對此很不開心。（北市府提供）

2017-04-01 15:54

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府日前與馬來西亞雪蘭莪州政府簽訂多項MOU，包含交通、智慧城市等，並有意把YouBike輸至馬來西亞。柯文哲今在印度對此次南向之旅總結時自爆，其實馬來西亞中央政府對此很不開心，他也旋即話鋒一轉指出，厚植產業實力很重要，實力夠的話，人家在一定程度上還是要與台灣有所接觸。

柯文哲在總結談話中談到，此次南向之旅，對於產業實力的重要性有很深感觸，尤其在馬來西亞。柯爆料，雪蘭莪州在他們中央政府不是很高興的狀態下，還是願意跟北市府簽訂交通、智慧城市和ICT產業的合作備忘錄，柯認為一個很重要的理由在於，台灣ICT產業在目前世界上還是很強大的，還有就是YouBike在台北市是成功的，在全世界是個很好的model。

柯強調，所以產業實力自己要夠，實力夠的話，人家在一定程度上還是要接觸台灣，如何厚植台灣在產業的實力，這是要去思考的，一旦產業實力不夠，在國際上整個價值就很明顯下降。

總結談話結束後，有媒體進一步追問柯文哲相關細節，柯表示，每個國家有他們的執政黨與反對黨，剛好地方政府（雪州）是反對黨執政，所以有些活動中央政府不是很高興，特別是馬來西亞馬上要面臨選舉，所以某種程度到別人國家去，該低調還是要低調，人家還是有他們內政上問題，「交朋友的第一個條件，就是不要給朋友惹麻煩，但是我們也是靠我們實力去爭取最多的朋友」。