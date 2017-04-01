談「香港很無聊」言論 柯：是不服氣不是失言

2017-04-01 15:25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前一席「香港很無聊啊，一個小島有什麼好看的？」發言引起熱議，今天他在參訪印度門後受訪，發表總結談話時再提此事，柯自認不是失言，而是「心裡不服氣」，不過講完後大家回去還是要面對問題。柯指出，香港就算扣掉中客，國際旅客的人數還是遠遠超過台灣好幾倍，「我一直覺得台灣應該是更好玩、更好看、好吃，但國際觀光客就是比香港少，這就要適時的去想想看，台灣在觀光軟實力，需要加強的地方還是要加強。」

柯文哲今上午在印度門前發表此次南向之旅的總結談話，他談到台灣觀光確實還有需要檢討加強之處，觀光的來源要分散，東南亞還有穆斯林世界是一個目標，但首先要解決簽證問題，根據泰國免簽經驗發現，免簽之後，泰國到台灣觀光的人數增加了80%，似乎可以把免簽拓展到其他東協十國，但如果自由行的免簽一時間做不到，是不是可以先讓團客免簽。

此外，柯表示要解決航班問題，如果航班不足的話，還是進不來，還有就是台灣國內導遊人才要夠，柯表示，新移民應該要視為台灣很重要的人力來源，思考如何訓練新移民當台灣的導遊。

最後則是軟實力要加強，柯也不避諱的又舉香港為例表示，雖然講人家香港只是一個小島，但就算扣掉中客，國際旅客的人數還是遠遠超過台灣好幾倍，這就是台灣要檢討的地方。