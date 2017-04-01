好樣的立委！為「新南向」尋找新住民二代優勢

2017-04-01 15:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣從東南亞國家引進外配嫁的政策已逾30年，如今這些外配所生的「新（住民）二代」都已步入社會，剛好蔡英文政府提出「新南向政策」，這些「台灣新二代」能扮演何種角色？從柬埔寨嫁來台灣的國民黨不分區立委林麗蟬今天在國立員林高中舉辦「新住民第二代優勢論壇」，許多表現傑出的第二代新住民出席，分享他們在「逆境中奮鬥」的經驗，林麗蟬呼籲政府善用「新（住民）勢力」，發揮他們語言、文化、人脈的優勢，壯大台灣對其母國的影響力。

「新住民第二代優勢論壇」由立委林麗蟬辦公室主辦，她表示，這是第一場，未來還會在台灣各地舉辦5場，也希望新住民第二代前來參與。

林麗嬋說，2、30年前台灣開始有東南亞的女子嫁來台灣，不可否認，其夫家在台灣社會較為弱勢，但是其小孩不畏逆境，不斷力爭上游，像去年獲得十大傑出青年的何景榮擁有雙博士學位，在學術界有不凡成就、作家陳文津擅長以新住民作為創作題材…還有更多「新二代」準備發光發熱。

林麗嬋表示，「負面標籤化」是許多「新二代」過去無法擺脫的宿命，但時空環境的轉變，讓台灣民眾不得不省思新二代的優勢，蔡政府積極推動「新南向政府」，許多新二代就可回到其母國如越南、菲律賓、泰國、印尼為當地台商服務，因為他們有語文和文化及人脈的優勢。

他說，東南亞新娘嫁來台灣，過去被歧視，以致夫家一直不願孫子學「媽媽的語言」，如今環境變了，如果你能懂越南話、泰國、印尼話就非常搶手，加上受有台灣高等教育，這些「新二代」因懂當地文化和語言，在工廠管理比台灣幹部更吃香。

剛錄取台大國企系的彰化高中學生何子斌說，媽媽是越南籍新娘，她說，「我是在韭菜園長大的小孩」，他看到爸媽賺錢很辛苦，所以拚命唸書，唸書之餘還要幫爸媽拔韭菜，她很感謝爸媽和台灣的同學。

媽媽也是越南籍的蔡宇傑，30歲不到，已開起「越南語文學堂」，他說，以前台灣人對東南亞籍第二代有負面的偏見，媒體也喜愛報導菲勞、泰勞殺人、打架，現在東南亞籍二代已在台灣落地生根，如何善用這些「新勢力」？他覺得，有心南向的台灣企業老闆，可以重用這批「新生力軍」，他們也許來自較困苦的家庭，但他們在工作的表現不輸別人，更何況他們有在地人脈的優勢。