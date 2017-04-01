總結新南向之旅 柯：台灣政治是以價值為導向

2017-04-01 14:54

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲率隊南向之旅，今邁入倒數第二天，一早參訪印度門後，對這次的南向之旅發表感想。柯文哲指出，這次走訪的東南亞國家，面臨了種族、宗教等各種衝突，而台灣在過去二、三十年也是相同狀況，但都平和地走過了，以整個亞洲來說，台灣的政治是領先的，他給這次南向行下的總結，「台灣是個value driven politics，以價值為導向的政治」。

柯文哲今一早參訪擁有百年歷史的印度門，會後受訪時，柯首先向外館人員、台商和曾到台灣求學僑生所提供的協助道謝，順利達成很多任務。柯表示，台灣雖然在國際外交上困難重重，但還是要努力走出去，而這次造訪了馬來西亞、泰國和印度三個國家，他也有很深感觸，雖然在台灣有時候晚上看政論節目好像吵吵鬧鬧，但其他國家的政要、學者卻對此感到羨慕。

柯說，這些國家都面臨了在種族、宗教，甚至文化上的抗爭，也因為差異引起的衝突，其實過去二、三十年來，台灣也面臨一樣的狀況，但還算是平和地走過去了，在整個亞洲來說，台灣的政治是領先的，柯表示這次想到一個新的名詞，叫做value driven politics，以價值為導向的政治。

柯也提到，這次旅行當中，LINE都還是開著，當五月天要在大安森林公園開演唱會時，台北市政府簡直如臨大敵，想說這個演唱會開完，大安森林公園大概也毀了，結果一切竟然完好如初，三萬五千名樂迷這麼high，唱完結束的時候，很快整個恢復原狀，「在整個亞洲，台灣國民的表現已經讓其他國家相當羨慕。」

談話最後，柯表示將會提交一個報告給中央的新南向政策負責人，讓中央知道北市府走訪東南亞的看法和感想，並提出如何執行新南向政策更有效的建議。