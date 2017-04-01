總結新南向之旅 柯：台灣政治是以價值為導向
2017-04-01 14:54
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲率隊南向之旅，今邁入倒數第二天，一早參訪印度門後，對這次的南向之旅發表感想。柯文哲指出，這次走訪的東南亞國家，面臨了種族、宗教等各種衝突，而台灣在過去二、三十年也是相同狀況，但都平和地走過了，以整個亞洲來說，台灣的政治是領先的，他給這次南向行下的總結，「台灣是個value driven politics，以價值為導向的政治」。
柯文哲今一早參訪擁有百年歷史的印度門，會後受訪時，柯首先向外館人員、台商和曾到台灣求學僑生所提供的協助道謝，順利達成很多任務。柯表示，台灣雖然在國際外交上困難重重，但還是要努力走出去，而這次造訪了馬來西亞、泰國和印度三個國家，他也有很深感觸，雖然在台灣有時候晚上看政論節目好像吵吵鬧鬧，但其他國家的政要、學者卻對此感到羨慕。
柯說，這些國家都面臨了在種族、宗教，甚至文化上的抗爭，也因為差異引起的衝突，其實過去二、三十年來，台灣也面臨一樣的狀況，但還算是平和地走過去了，在整個亞洲來說，台灣的政治是領先的，柯表示這次想到一個新的名詞，叫做value driven politics，以價值為導向的政治。
柯也提到，這次旅行當中，LINE都還是開著，當五月天要在大安森林公園開演唱會時，台北市政府簡直如臨大敵，想說這個演唱會開完，大安森林公園大概也毀了，結果一切竟然完好如初，三萬五千名樂迷這麼high，唱完結束的時候，很快整個恢復原狀，「在整個亞洲，台灣國民的表現已經讓其他國家相當羨慕。」
談話最後，柯表示將會提交一個報告給中央的新南向政策負責人，讓中央知道北市府走訪東南亞的看法和感想，並提出如何執行新南向政策更有效的建議。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中職》就是這幾球！林哲瑄氣到摔東西飆髒話（影音）
- 悍將鬩牆！ 葉總找雙林閉門對質
- 震驚！冠佑掰了 五月天鼓手換回他
- 拍片宛如生存戰 影后與豬搏鬥大喊辛苦
- 國立改市立 桃市長允推動頂尖高中
- 簡嫚書美麗秘訣 外搽內服─出席innisfree快閃活動 天然保養肌膚自然水嫩
- 證券行情表、證券表格
- 空污慘…》環團揚言 評比首長、民代管制貢獻
- 「孤狼」砸老闆後腦勺 裝客人劫百萬藍寶
- 震驚！日本滑雪板天才國手 脫衣改拍AV
- 中職》隊友暗酸守備 林益全情緒受影響
- 醫病》別小看兒童疾病症狀 醫生鷹眼窺家暴端倪
- 民俗亂彈》春遊、春花與春餅：清明踏百草的民俗底蘊
- 自由廣場》誹謗 罪與罰
- 不是愚人節玩笑！席維斯史特龍放棄6.1億片酬 宣告退出《浴血任務4》
- 崔小萍脫離白色恐怖 傾家產做公益離世
- 率眾菜市場砍人快閃 警逮3蒙面殺手
- NBA》盼魏少打破單季大三元紀錄 大O力挺奪MVP
- （影音）見面3秒全裸！猛男「鳥嘴鵰」現形驚呆人
- 懷疑4歲女兒遭性侵 爸媽私刑火燒他GG
- 全裸直播只收150 老公還當小幫手
- 身邊不見曾之喬 謝佳見單赴台中見佳人
- 溪頂寮保安宮》送火王祭典 揪關燈祈福
- 強風呼呼吹如颱風夜 仁德廟前攤車「臥倒」
- 日職》軟銀太有誠意 川崎宗則佛心價回歸
- 新埔義民廟春祭 董事抗議董事長
- 小龍女漏夜離港 吳綺莉：讓她冷靜一下
- 曾文水庫防淤隧道 小英視察
- 一例一休衝擊 立委建議另立新法
- 首戰對手變右投 殷仔明打虎暖身
- 遙控穿跳蛋內褲的女友！ 他在賣場弄得她好羞...
- 【小小說】不可回收男
- 棄將逆轉人生》洪宸宇︰站穩一軍 唯一目標
- 傻眼！掃墓驚見50餘座墳墓遭焚毀
- 國軍台中總醫院 男廁驚見96發子彈
- 川普花8億消災 法院批准大學詐欺案和解
- NBA》馬刺完成21分逆轉秀 魏少39次大三元白搭
- 【朵朵小語】你的獨特
- 歐股漲跌互見 週線收高
- 蛋砸官員頭上 政大生判拘役20日
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：總結新南向之旅 柯：台灣政治是以價值為導向
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分