國民黨員人數倍增 詹啟賢：背後不單純
2017-04-01 13:46
〔記者廖淑玲／雲林報導〕爭取年輕黨員支持，國民黨主席參選人詹啟賢今天走訪雲林，與青工會、青商會幹部座談，承諾當選黨主席後，要讓年輕人黨內參選不必連署、加權計分、成立青年議會，而面對黨員人數近日倍增，他認為背後不單純，要求應該好好檢討。
詹啟賢指出，國民黨員由20幾萬人增加到45萬餘人，他擔心有後遺症，加上國民黨從9合1選舉後一直挫敗、沒有好好檢討，又傳出人頭黨員、派系操弄、政治妥協等讓外界觀感不佳的現象，他認為背後不單純，也呼籲「受到媒體、輿論特別關注」的人，應該對外說清楚。
下午前副總統蕭萬長將陪著詹啟賢到雲林縣四湖海清宮，詹啟賢說，蕭萬長很支持他，也關心國民黨與台灣未來發展，因此只要有空，就會陪著他到地方拜訪，喚起大家對黨主席選舉的重視。
詹啟賢不諱言，國民黨青壯派已被消耗，出現人才斷層，成了器官衰竭的病人，沒錢沒人，所以要從體質、觀念、思想徹底改變，而黨主席選舉是關鍵；他也向年輕人喊話，現在的民進黨人太多、飽和，沒有機會了，年輕人的機會在國民黨。
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