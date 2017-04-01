黨代表選舉資格改回4個月 郝龍斌肯定

2017-04-01 13:10

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨副主席郝龍斌今早到花蓮縣吉安鄉薄薄部落，參加花蓮原住民後援會成立大會，對於台北地方法院裁定黨代表選舉辦法修正案，黨籍改回4個月，表示肯定。他說，黨代表選舉資格過去就一直是4個月，這次突然改變，阻斷很多年輕黨代表參選機會，透過法院回歸正常，但他仍對人頭黨員問題感到不滿，呼籲：「愛黨就不要傷害黨」，公平、公正、透明的選舉才能增加黨的形象。

郝龍斌說，原住民一直是最支持國民黨的，他今天特別到原住民最多的花蓮，除了感謝長期支持，也希望能繼續挺他擔任黨主席，他要替原住民發聲，爭取原住民的權益；而未來他若當選黨主席，最重要的就是在2018年地方選舉中，國民黨執政的縣市要比現在多，像是台北、新北二都一定要贏，總投票率要增加，做黨主席是「我為人人」，不是人人為我，黨主席不是下一個位置的跳板。

「郝龍斌花蓮縣原住民後援會」由花蓮縣原住民文化體育發展協會理事長徐石獅主持，他說，前二個爭取黨主席的參選人吳敦義、洪秀柱到花蓮，都沒有到部落關心原住民，郝龍斌特別到部落關心，他們相當感恩。郝龍斌到場後，先由部落婦女跳迎賓舞歡迎，並邀請郝龍斌一起與她們共舞；郝龍斌幫徐石獅披上後援會戰袍，徐則回贈包粽、原住民情人袋、勇士帽飾等預祝高票當選。