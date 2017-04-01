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黨代表選舉資格改回4個月 郝龍斌肯定

2017-04-01  13:10

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨副主席郝龍斌今早到花蓮縣吉安鄉薄薄部落，參加花蓮原住民後援會成立大會，對於台北地方法院裁定黨代表選舉辦法修正案，黨籍改回4個月，表示肯定。他說，黨代表選舉資格過去就一直是4個月，這次突然改變，阻斷很多年輕黨代表參選機會，透過法院回歸正常，但他仍對人頭黨員問題感到不滿，呼籲：「愛黨就不要傷害黨」，公平、公正、透明的選舉才能增加黨的形象。

郝龍斌說，原住民一直是最支持國民黨的，他今天特別到原住民最多的花蓮，除了感謝長期支持，也希望能繼續挺他擔任黨主席，他要替原住民發聲，爭取原住民的權益；而未來他若當選黨主席，最重要的就是在2018年地方選舉中，國民黨執政的縣市要比現在多，像是台北、新北二都一定要贏，總投票率要增加，做黨主席是「我為人人」，不是人人為我，黨主席不是下一個位置的跳板。

「郝龍斌花蓮縣原住民後援會」由花蓮縣原住民文化體育發展協會理事長徐石獅主持，他說，前二個爭取黨主席的參選人吳敦義、洪秀柱到花蓮，都沒有到部落關心原住民，郝龍斌特別到部落關心，他們相當感恩。郝龍斌到場後，先由部落婦女跳迎賓舞歡迎，並邀請郝龍斌一起與她們共舞；郝龍斌幫徐石獅披上後援會戰袍，徐則回贈包粽、原住民情人袋、勇士帽飾等預祝高票當選。

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  • 國民黨副主席郝龍斌今早到花蓮縣吉安鄉薄薄部落參加花蓮原住民後援會成立大會，與部落婦女共舞。（記者王錦義攝）

    國民黨副主席郝龍斌今早到花蓮縣吉安鄉薄薄部落參加花蓮原住民後援會成立大會，與部落婦女共舞。（記者王錦義攝）

  • 國民黨副主席郝龍斌今早到花蓮縣吉安鄉薄薄部落參加花蓮原住民後援會成立大會，與部落婦女共舞。（記者王錦義攝）

    國民黨副主席郝龍斌今早到花蓮縣吉安鄉薄薄部落參加花蓮原住民後援會成立大會，與部落婦女共舞。（記者王錦義攝）

  • 國民黨副主席郝龍斌今早到花蓮縣吉安鄉薄薄部落參加花蓮原住民後援會成立大會，部落致贈情人袋跟勇士帽。（記者王錦義攝）

    國民黨副主席郝龍斌今早到花蓮縣吉安鄉薄薄部落參加花蓮原住民後援會成立大會，部落致贈情人袋跟勇士帽。（記者王錦義攝）

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