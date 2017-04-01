香港無聊說 柯P：不是失言、是不服氣

2017-04-01 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲即將結束東南亞三國參訪之旅，但在過程中，他因評論香港「一個小島有什麼好玩的」，遭到不少網友批評。對此，柯P強調這並不是失言，而是「不服氣」。

柯P日前在泰國進行參訪時，被問到台灣與香港的比較，直言「香港很無聊，香港一個小島有什麼好看的？」、「以前去香港最多去太平山看一看，我覺得陽明山的夜景還是比較漂亮。」這樣的言論引起台港網友的注意。

根據《蘋果日報》報導，柯文哲後來再提到此事，強調上述的言論並不是失言，而是「不服氣」，認為台灣明明好吃又好玩，在國際旅遊人數上還是輸給香港，話雖如此，柯P仍表示，講完了還是得面對事實，該檢討改進的地方還是得改善。