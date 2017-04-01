香港無聊說 柯P：不是失言、是不服氣
2017-04-01 13:42
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲即將結束東南亞三國參訪之旅，但在過程中，他因評論香港「一個小島有什麼好玩的」，遭到不少網友批評。對此，柯P強調這並不是失言，而是「不服氣」。
柯P日前在泰國進行參訪時，被問到台灣與香港的比較，直言「香港很無聊，香港一個小島有什麼好看的？」、「以前去香港最多去太平山看一看，我覺得陽明山的夜景還是比較漂亮。」這樣的言論引起台港網友的注意。
根據《蘋果日報》報導，柯文哲後來再提到此事，強調上述的言論並不是失言，而是「不服氣」，認為台灣明明好吃又好玩，在國際旅遊人數上還是輸給香港，話雖如此，柯P仍表示，講完了還是得面對事實，該檢討改進的地方還是得改善。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 被設計了？退將爆赴中內幕：看到習就覺得不妙
- 擄獲議員的心 柯P東南亞行藍綠都說讚
- 赴中退將喊冤 綠委：堂堂將軍竟輕易被設計...
- 赴中臥底變共諜 軍情局少校王宗武判18年定讞
- 反思言論自由的可貴 葉俊榮唱戒嚴禁歌「燒肉粽」
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中職》就是這幾球！林哲瑄氣到摔東西飆髒話（影音）
- 悍將鬩牆！ 葉總找雙林閉門對質
- 震驚！冠佑掰了 五月天鼓手換回他
- 拍片宛如生存戰 影后與豬搏鬥大喊辛苦
- 國立改市立 桃市長允推動頂尖高中
- 簡嫚書美麗秘訣 外搽內服─出席innisfree快閃活動 天然保養肌膚自然水嫩
- 證券行情表、證券表格
- 空污慘…》環團揚言 評比首長、民代管制貢獻
- 「孤狼」砸老闆後腦勺 裝客人劫百萬藍寶
- 震驚！日本滑雪板天才國手 脫衣改拍AV
- 中職》隊友暗酸守備 林益全情緒受影響
- 醫病》別小看兒童疾病症狀 醫生鷹眼窺家暴端倪
- 民俗亂彈》春遊、春花與春餅：清明踏百草的民俗底蘊
- 自由廣場》誹謗 罪與罰
- 不是愚人節玩笑！席維斯史特龍放棄6.1億片酬 宣告退出《浴血任務4》
- 崔小萍脫離白色恐怖 傾家產做公益離世
- 率眾菜市場砍人快閃 警逮3蒙面殺手
- NBA》盼魏少打破單季大三元紀錄 大O力挺奪MVP
- （影音）見面3秒全裸！猛男「鳥嘴鵰」現形驚呆人
- 懷疑4歲女兒遭性侵 爸媽私刑火燒他GG
- 全裸直播只收150 老公還當小幫手
- 身邊不見曾之喬 謝佳見單赴台中見佳人
- 溪頂寮保安宮》送火王祭典 揪關燈祈福
- 強風呼呼吹如颱風夜 仁德廟前攤車「臥倒」
- 日職》軟銀太有誠意 川崎宗則佛心價回歸
- 新埔義民廟春祭 董事抗議董事長
- 小龍女漏夜離港 吳綺莉：讓她冷靜一下
- 曾文水庫防淤隧道 小英視察
- 一例一休衝擊 立委建議另立新法
- 首戰對手變右投 殷仔明打虎暖身
- 遙控穿跳蛋內褲的女友！ 他在賣場弄得她好羞...
- 【小小說】不可回收男
- 棄將逆轉人生》洪宸宇︰站穩一軍 唯一目標
- 傻眼！掃墓驚見50餘座墳墓遭焚毀
- 國軍台中總醫院 男廁驚見96發子彈
- 川普花8億消災 法院批准大學詐欺案和解
- NBA》馬刺完成21分逆轉秀 魏少39次大三元白搭
- 【朵朵小語】你的獨特
- 歐股漲跌互見 週線收高
- 蛋砸官員頭上 政大生判拘役20日
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：香港無聊說 柯P：不是失言、是不服氣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分