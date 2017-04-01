新黨員暴增 詹啟賢：都跟「那位候選人」有關
2017-04-01 11:49
〔記者施曉光／台北報導〕在人頭黨員疑雲未解的情況下，國民黨這次黨魁選舉具有黨權的黨員人數高達45萬1千餘，較今年初公布的22萬6千人，成長超過一倍，參選人詹啟賢上午在臉書上貼文表示，現象背後的副作用令人憂慮，他並意有所指的向某位競爭對手隔空叫陣，「尤其是媒體及社會上備受關注的『那位候選人』，為何有為數眾多的『新黨員』都跟你有關，到今天還是沒有講清楚？」
詹啟賢表示，他看到統計數字，沒有一絲喜悅，大家固然期待更多人關心國民黨、加入國民黨，但在整體社會支持度並未顯著提高的情形下，有效黨員人數卻逆勢倍增，這現象背後的副作用令人憂慮。
他說，黨內應該捫心自問，國民黨在2014年九合一選舉、2016年總統大選慘敗後，至今仍未切實檢討失敗原因，反而卻在黨內選舉中，操弄派系、請客綁樁、政治交換，在反改革爭議中向下沉淪，如何奢談對黨改革新的期望？
他還說，希望所有參選人講清楚與這些現象的關連，「尤其是媒體及社會上備受關注的『那位候選人』，為何有為數眾多『新黨員』都跟你有關，到今天還是沒有講清楚？」
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