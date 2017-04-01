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讓國民黨接地氣 郝：黨魁及地方黨部主委選舉納民調

2017-04-01  11:52

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今日對外公布「國民黨新路政見系列之一」，高舉國民黨的新路，就是重新找回51％的台灣認同，並提出所謂國民黨「新路策略」的幾項作法，包括分別領導黨中央與地方黨部的黨主席、縣市黨部主委選舉，都要納入民調，藉此讓民意成為國民黨的DNA。

郝龍斌主張，黨的組織翻轉過程中，除了引進企業化經營及共好理念，最重要的是黨的組織、人才活化，讓民意成為黨的DNA，包括黨主席選舉加入民調積分，讓國民黨主席有與社會對話的能量，得到社會民意認同；地方黨部主委直選，加入民調積分，讓地方黨部主委可以接地氣，深耕在地。

此外，郝龍斌還主張集體領導，要把立法院黨團總召、地方重要民意代表納入決策核心，並廣納客家、原住民、外配等族群代表，加入決策機制，對於人權、環保等議題，也應要求智庫與公職代表配合分工關注，同時檢討中常會的選出方式，讓中常委更具地方耕耘與專業代表性。

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  • 國民黨主席參選人郝龍斌（圖左）今日對外公布「國民黨新路政見系列之一」，主張黨主席、縣市黨部主委選舉都要納入民調，藉此讓民意成為國民黨的DNA。（資料照，記者王藝菘攝）

    國民黨主席參選人郝龍斌（圖左）今日對外公布「國民黨新路政見系列之一」，主張黨主席、縣市黨部主委選舉都要納入民調，藉此讓民意成為國民黨的DNA。（資料照，記者王藝菘攝）

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