北市大與ITT交換學生 柯P心直口快又直言...

2017-04-01 11:16

〔記者沈佩瑤／台北報導〕號稱全世界最難考的印度理工學院（IIT, Indian Institute of Technology, Delhi）），下週將與台北市立大學締結姐妹校合約，昨前往印度理工學院參訪的市長柯文哲，則不改心直口快性格，直言「這些私立大學（理工學院學生）應該待不住會跑去台大，（北市大教師）沒有辦法應付這邊」。

北市教育局表示，從最新一個學期開始，北市大提供對方10個名額（免學費住宿費），IIT則提供北市大2至3名（尚未定案，免住宿費餐費），此外後續也會有教授互訪等合作。

印度就讀理工科系學生人數眾多，當中最頂尖的學府非印度理工學院（簡稱IIT）莫屬，IIT每年率取率不到百分之二，甚至享有全世界最難考的大學稱號，集結印度最一流人才，電影《三個傻瓜》就是以此學校為背景。

柯文哲昨前往IIT參訪，由IIT國際長Sanjeev Sanghi接待，除聽取校方簡報，還進入教室重溫當年當學生和教授時光。柯回想自己在美國求學時，曾遇過印度理工學院的學生，真的很厲害，北市大恐無法應付匯集全印度菁英的IIT學生。

不過，會後受訪時，媒體問到預計花費多少預算？又是否會擔心來市立大學進修的學生會轉去臺大就讀？柯認為，有狀元學生，沒有狀元老師，若是能讓厲害的學生聚集在一起，就自然會很厲害。

柯強調，會再與電腦公會等企業洽談，看是否能再募到更多的款項，以提供更多的名額，讓更多該學院的學生來台念研究所，並且讓他們留在台灣工作。