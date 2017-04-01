王金平以王道精神 勉蔡政府消弭對立

2017-04-01 11:10

〔記者曾韋禎／台北報導〕篤信佛教的前立法院長王金平認為，當前蔡政府、立法院、兩岸關係所面臨的僵局，可在發揚融合儒釋道的王道文化下，一一化解。

王金平今出席台南市國學書院傳統文化基金會所舉辦的國學文化與企業經營研討會，並以中華文化的王道精神為題發表演說。

王金平指出，中華文化融合了儒釋道，就是一種王道文化，發揚王道精神也關乎完全執政、國會立法與兩岸交流。

他表示，台灣在去年的選舉實現第三次政黨輪替，也讓民進黨首度完全執政；但蔡英文總統上任以來，無法解決人民對前朝政策的不滿、也看不到兌現選前的承諾，反而出現更激烈的反彈力量，國家更加分崩離析。若能秉持王道精神，在政治行中道、經濟求正道、社會要公道，新政府才能解決問題。

他接著指出，過去擔任立法院長的17年間，始終堅持追求民主政治、維護憲政體制、促進政治和諧、增強國家發展等途徑來領導國會。因此，縱然立法院國民黨團在野後曾霸占主席台，但他也不忍去做這件他過去最不願看到的議事抗爭；只要有霸佔就有衝突，只會讓朝野對立更惡化、鮮明，可能有少數委員因此成為贏家，但國家社會一定是輸家。

他呼籲所有立委同仁，守中道以問政、行正道拚經濟、求公道為社會，立法院必能贏得人民喝采。

就兩岸關係而言，王金平認為中國對「九二共識」不可能有絲毫模糊與鬆動，台獨為不可逾越的紅線，因此一再對蔡政府丟出直球；但蔡英文的回應卻是希望中國能更有彈性。只有兩岸發揮王道精神，才可能突破僵局。

他認為，小國寡民要發揮的王道精神，要從實力、意願、情緒、情感、義利等五大因素來得智。而我們從未認真面對台獨、一中、統一等三大問題，都是主觀多於客觀的認定、立場多於務實的討論、攻訐多於理性的溝通，各說各話、各持己見，以致兩岸政策在每次的輪替，都是一次折騰；雖蔡英文採取維持現狀緩解各方紛爭，卻也不是馬英九時代的現狀，在現狀模糊掉後，兩岸關係也不是現狀。

他也呼籲中國應開闊胸襟，因為仁政就是王道的中心思想；在中國全面檢討中華文化的契機，若能趁此共同發揚王道精神，兩岸僵局自然有解。