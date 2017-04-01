| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

推動台義合作 高碩泰獲頒「義大利之星司令勛章」

2017-04-01  10:38

〔駐美特派員曹郁芬／華府31日報導〕台北駐美代表高碩泰今天表示，針對下週的川習會，台北駐美代表處成立了狀況室以掌握最新、最充分的資訊，川習會的議程與議題有其優先順序，但對台灣來說，任何牽涉到中華民國利益和台美關係的問題，他們都有透過管道把台灣立場向美方做充分表述，美國也都充分掌握。

白宮發言人史派瑟已表示，川習會將聚焦北韓、南海、美中貿易和其他全球與區域安全議題。華府外交界不預期台灣議題會成為此次會談焦點，不過高碩泰在雙橡園與媒體舉行茶會時說，駐美代表處絕不會掉以輕心。

雖然外交上處於高度戒備狀態，高碩泰卻是人逢喜事精神爽。去年九月才從義大利轉戰華府的高碩泰最近獲義大利總統頒贈「義大利之星司令勛章」。

他今天在雙橡園難掩喜色，不但擺設出勛章和證書供記者「欣賞」，甚至連記者招待會的茶點與美酒都採用全套的義式風味。

高碩泰任內促成台義簽署「避免雙重課稅協定」等多項合作協議。義大利總統麥塔瑞拉是在去年12月16日將「義大利之星司令勛章」授予高碩泰，最近才透過台北駐義大利代表處轉交給高碩泰本人。過去兩年獲贈這個勛章的有84人，包括世界網球名將喬柯維奇。

廣告
  • 台北駐美代表高碩泰因推動台義合作有功，獲義大利頒贈「義大利之星司令勛章」。（駐美特派員曹郁芬攝）

    台北駐美代表高碩泰因推動台義合作有功，獲義大利頒贈「義大利之星司令勛章」。（駐美特派員曹郁芬攝）

  • 台北駐美代表高碩泰因推動台義合作有功，獲義大利頒贈「義大利之星司令勛章」。（駐美特派員曹郁芬攝）

    台北駐美代表高碩泰因推動台義合作有功，獲義大利頒贈「義大利之星司令勛章」。（駐美特派員曹郁芬攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川習會 義大利 義大利之星司令勛章 高碩泰
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
暖身✧韓國人參雞湯
英式✧水果磅蛋糕
國民美食✧筒仔米糕
去血水不能用熱水？
轉寄

標題：推動台義合作 高碩泰獲頒「義大利之星司令勛章」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月1日‧星期六‧丁酉年三月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.