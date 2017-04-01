推動台義合作 高碩泰獲頒「義大利之星司令勛章」

2017-04-01 10:38

〔駐美特派員曹郁芬／華府31日報導〕台北駐美代表高碩泰今天表示，針對下週的川習會，台北駐美代表處成立了狀況室以掌握最新、最充分的資訊，川習會的議程與議題有其優先順序，但對台灣來說，任何牽涉到中華民國利益和台美關係的問題，他們都有透過管道把台灣立場向美方做充分表述，美國也都充分掌握。

白宮發言人史派瑟已表示，川習會將聚焦北韓、南海、美中貿易和其他全球與區域安全議題。華府外交界不預期台灣議題會成為此次會談焦點，不過高碩泰在雙橡園與媒體舉行茶會時說，駐美代表處絕不會掉以輕心。

雖然外交上處於高度戒備狀態，高碩泰卻是人逢喜事精神爽。去年九月才從義大利轉戰華府的高碩泰最近獲義大利總統頒贈「義大利之星司令勛章」。

他今天在雙橡園難掩喜色，不但擺設出勛章和證書供記者「欣賞」，甚至連記者招待會的茶點與美酒都採用全套的義式風味。

高碩泰任內促成台義簽署「避免雙重課稅協定」等多項合作協議。義大利總統麥塔瑞拉是在去年12月16日將「義大利之星司令勛章」授予高碩泰，最近才透過台北駐義大利代表處轉交給高碩泰本人。過去兩年獲贈這個勛章的有84人，包括世界網球名將喬柯維奇。