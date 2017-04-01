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反思言論自由的可貴 葉俊榮唱戒嚴禁歌「燒肉粽」

2017-04-01  10:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年4月7日是言論自由日，內政部特地拍攝一齣音樂劇微電影，由內政部長葉俊榮親自擔綱主角，獻唱戒嚴時代禁歌「燒肉粽」、「今天不回家」，反思過去政府如何戕害言論自由，及台灣能享受言論自由的可貴。

葉俊榮在片中聲聲唱著台灣名曲，「乎我讀書幾多冬，出業頭路無半項，暫時來賣燒肉粽；燒肉粽、燒肉粽、賣燒肉粽」。

更帶來一首姚蘇蓉的今天不回家」，他悠悠唱出，「今天不回家！朦朧的月，暗淡的星，迷失在煙霧夢境的你，今天不回家，為什麼？為什麼不回家？」

葉俊榮指出，「燒肉粽」原本只是單純唱出人民努力打拚心聲，卻被當局認為在暗諷「政府無能」而遭禁唱。

葉俊榮說，今天不回家也曾被禁唱，在那個反攻大陸的年代，怎可說出今天不回家，因違反當局反攻大陸政策遭禁。

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  • 內政部長葉俊榮。（記者廖振輝攝）

    內政部長葉俊榮。（記者廖振輝攝）

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