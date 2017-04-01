擄獲議員的心 柯P東南亞行藍綠都說讚

柯文哲東南亞參訪之旅進入尾聲，藍綠議員皆表示滿意。（北市府提供）

2017-04-01 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲的東、南亞參訪之旅來到最後一站印度新德里，團隊在昨晚舉辦感恩餐會。難得的是，此行藍、綠議員皆表達對柯P與市府的讚賞。

綜合媒體報導，國民黨首位隨同柯文哲出訪的議員應曉薇，在餐會中大讚柯P「很棒」，還打趣地說這樣的發言讓她很為難，因為說柯不好違背良心，說他好又會威脅到國民黨未來的參選人，但應曉薇強調，「國民黨要打贏柯文哲，要更拚命就對了。」

已隨行出訪2次的民進黨議員王威中則說，2次的出訪都能感受到市府的用心，雖然過程中仍有需要改進的地方，但整體來說瑕不掩瑜，直言「國民黨應曉薇議員都說好了，民進黨還能說什麼？」