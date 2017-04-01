被設計了？退將爆赴中內幕：看到習就覺得不妙
2017-04-01 10:19
退將吳斯懷等人赴中出席中國紀念孫中山先生誕辰150週年大會，在台下聽中國國家主席、中央軍委主席習近平演說。（取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕去年底退將吳斯懷等人赴中出席中國紀念孫中山先生誕辰150週年大會，引發敵我不分的爭議。赴中退將之一的前空軍司令沈國禎接受媒體專訪，指出許多人「被設計」，更表示再也不會參與類似活動。
本報報導，當時國安局掌握與會名單，包括前總政戰部主任許歷農、前總統府戰略顧問周仲南、曹文生、前國防部副部長王文燮、前空軍司令沈國禎等五名退役上將。另有退役中將11人、退役少將16人，共計32人。軍方官員透露，此次的系列活動有「中山黃埔兩岸情」論壇活動，以及習近平主持的孫中山紀念大會。
前空軍司令沈國禎接受《風傳媒》專訪，還原當時情況。沈國禎指出，出發前被告知該行程僅是到中山陵等地參加紀念活動共4天，返台前卻被臨時增加第5天行程帶往北京。
報導指出，沈國禎說他到了北京人民大會堂，看見習近平就覺得不妙，奏中共國歌時全場起立，他也只好站著，但未跟唱義勇軍進行曲。沈國禎抱怨，過程中帶隊的前總政戰部執行官陳興國擔保不用擔心，但未告知行程安排，沈與一些退將都覺得被設計，相當不滿。
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