愚人節投票是真的！ 高雄農田水利會長今改選

2017-04-01 09:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕今天4月1日愚人節，也是高雄農田水利會會長改選投票日，高雄天氣陰有雨，加上清明連假等因素，地方人士預估投票率將受影響，投票到下午4點為止。

前高雄水利會長李清福因官司定讞，2月21日入監服刑，水利會今投票改選。

水利會會員分布大高雄，有投票資格者約6萬3千餘人，3位候選人分別為1號沈英章、2號李毓智、3號呂文豪﹔投開票所分16區、共74處，投票時間為今天上午8點到下午4點。