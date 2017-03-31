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籲恢復知青黨部 吳敦義：讓大學生都成為國民黨員

2017-03-31  21:20

〔記者黃建豪／台北報導〕國民黨主席選戰第一階段倒數衝刺，參選人之一、前副總統吳敦義晚間在北投區舉辦黨員有約北投區座談會，總統府前秘書長曾永權、前立委丁守中等藍營要角紛紛到場支持。 吳敦義致詞時再次強調，當初把知青黨部廢除、退出大學校園是一大錯誤，因此當選國民黨主席後，第一件事，就是要盡快恢復知青黨部，讓大學師生都成為國民黨優秀黨員。

這次座談會今晚7時在北投區華港城餐廳舉行，曾有意競選台北市長的丁守中、台北市議員鍾小平以及曾永權輪流上台，大力讚揚吳敦義為檯面上六位國民黨主席候選人中，實力最強的一位。鍾小平甚至說，如果這次吳敦義無法選上國民黨主席，國民黨將永難翻身。

吳敦義則再次宣揚新提出的黨務革新白皮書內容，他說，國民黨知青黨部退出大學校園後，民進黨就明的、暗的把黑手伸進大學校園，國民黨員都痛切的瞭解這個狀況，所以如果他當選黨主席，將很快恢復知青黨部。

吳敦義也說，一個黨沒有年輕新血進來，就沒有改革的味道，所以年輕人是一定需要的，將來準備用國發院也好、革命實踐研究院也好，重點就是要培育優秀青年，並推薦給黨部、地方政府、立委、縣市議員、鄉鎮市長。

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  • 國民黨主席參選人吳敦義在北投區舉辦黨員有約座談會。（記者黃建豪攝）

    國民黨主席參選人吳敦義在北投區舉辦黨員有約座談會。（記者黃建豪攝）

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