台日交流音樂會 日本政要出席

2017-03-31 20:51

〔駐日特派員張茂森／東京31日報導〕以「台灣情、日本心」為主題的「2017台日交流音樂會」31日晚上在台灣駐日代表官邸舉行，日本內閣官房副長官萩生田光一、參議員中山恭子等多位國會議員均應邀出席。

我國駐日代表謝長廷在音樂會開演前的致詞中表示，台日去年一年的人員互訪多達620萬人，音樂沒有國境，也是促進兩國相互理解的重要交流管道，他期待透過音樂讓台日關係能有更大的突破。

日本內閣官房副長官萩生田光一也指出，「台灣是日本不可或缺的友人」，他強調，「台日兩國有相同的價值觀」，兩國人民的互訪每年超過六百萬人，除此之外，透過音樂的交流，更能讓雙方人民的心進一步連結在一起。

今晚的音樂會由台灣駐日代表處主辦，由台灣的國沛思（PACE）文教基金會的「PACE菁濤室內樂團」的音樂家與日本七澤結等多位聲樂家共同演出。

台灣音樂家演出的部分有兩首歌曲「黑面琵鷺」和地球的花園」是由台灣兒童文學作家盧千惠女士所做的詞，她的先生前台灣駐日代表許世楷也陪同一起出席音樂會，音樂會大約一個半小時結束。