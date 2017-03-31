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台日交流音樂會 日本政要出席

2017-03-31  20:51

〔駐日特派員張茂森／東京31日報導〕以「台灣情、日本心」為主題的「2017台日交流音樂會」31日晚上在台灣駐日代表官邸舉行，日本內閣官房副長官萩生田光一、參議員中山恭子等多位國會議員均應邀出席。

我國駐日代表謝長廷在音樂會開演前的致詞中表示，台日去年一年的人員互訪多達620萬人，音樂沒有國境，也是促進兩國相互理解的重要交流管道，他期待透過音樂讓台日關係能有更大的突破。

日本內閣官房副長官萩生田光一也指出，「台灣是日本不可或缺的友人」，他強調，「台日兩國有相同的價值觀」，兩國人民的互訪每年超過六百萬人，除此之外，透過音樂的交流，更能讓雙方人民的心進一步連結在一起。

今晚的音樂會由台灣駐日代表處主辦，由台灣的國沛思（PACE）文教基金會的「PACE菁濤室內樂團」的音樂家與日本七澤結等多位聲樂家共同演出。

台灣音樂家演出的部分有兩首歌曲「黑面琵鷺」和地球的花園」是由台灣兒童文學作家盧千惠女士所做的詞，她的先生前台灣駐日代表許世楷也陪同一起出席音樂會，音樂會大約一個半小時結束。

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  • 日本聲樂家在「台灣情、日本心」台日交流音樂會中的演出。（駐日特派員張茂森攝）

    日本聲樂家在「台灣情、日本心」台日交流音樂會中的演出。（駐日特派員張茂森攝）

  • 在「台灣情、日本心」台日交流音樂會中演出的台灣沛思菁濤室內樂團在駐日代表官邸內的演出。（駐日特派員張茂森攝）

    在「台灣情、日本心」台日交流音樂會中演出的台灣沛思菁濤室內樂團在駐日代表官邸內的演出。（駐日特派員張茂森攝）

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