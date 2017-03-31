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這次不是誤觸！ 總統臉書小編真的留言了

蔡英文小編在衛視電影台STAR MOVIES（Taiwan）上留言。（記者蘇芳禾取自衛視電影台STAR MOVIES（Taiwan））

2017-03-31  20:56

〔記者蘇芳禾／台北報導〕故宮小編求親文最近又掀起網路小編們互相「光顧」的風潮，衛視電影台STAR MOVIES（Taiwan）粉絲團在臉書PO文，這串留言最後演變成各家電影台小編自製插圖大會串，連總統蔡英文的小編也放上一張抖抖的自製插圖，並且註明「這次不是誤觸（小編）」。

衛視電影台STAR MOVIES（Taiwan）粉絲團在臉書PO文，有粉絲來信請小編幫他後製電影劇照，把海報去字留背景，小編做完之後，卻被對方嗆罵死小孩。這串留言最後引來各家小編爭相「貢獻」自製插圖。

蔡英文臉書小編則是放上一張側面辦公圖，旁邊的杯子還寫著english（英文），還幽自己一默，寫道「這次不是誤觸（小編）」。（國民黨主席參選人、前副總統吳敦義日前在臉書批評蔡英文總統施政，質疑蔡英文只在乎自己，但蔡英文卻回按讚，後來澄清是小編誤觸）。

網友則是在後面留言說「捕獲野生總統！」「總統好！！！！！」

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