洪秀柱最近喉嚨不適 前菲律賓總統貼心送她這個

2017-03-31 21:05

〔記者施曉光／台北報導〕率團來台訪問的前菲律賓總統羅慕斯，今天下午到國民黨中央黨部與國民黨主席洪秀柱會面，由於洪秀柱最近喉嚨不適，聲音沙啞，羅慕斯還特別拿出隨身攜帶的菲律賓喉糖相贈，祝福洪秀柱早日康復。

國民黨透過新聞稿轉述羅慕斯的談話指出，羅慕斯除了感謝台灣方面對菲籍勞工的各項照顧，還向洪秀柱表示，菲律賓的國家戰略是以10年至20年後的視野來做長遠規劃，而洪秀柱就在其中，因為他覺得有一天洪秀柱會成為總統。

洪秀柱則回應，國民黨的目標是拿回政權，只要國民黨重新執政，不論將來是誰代表國民黨出馬參選，全黨定會朝向一致的目標全力以赴。

國民黨指出，這場會談約30分鐘，雙方就國際和平與交流等事務交換意見，洪秀柱並表示，和平非常重要，世界上最恐怖的事就是戰亂，羅慕斯曾是軍人，必定更能體會戰爭的可怕與和平的可貴，對台灣來說，維持兩岸關係的和平穩定是最重要的。

洪秀柱並代表國民黨歡迎羅慕斯一行來訪，期盼羅慕斯在參加羅慕斯杯高爾夫球賽之餘，能多走訪民間。