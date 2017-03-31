叫不動李世光？ 政院否認

2017-03-31 20:13

〔記者李欣芳／台北報導〕針對晚報報導，蔡英文政府宣示2025年非核家園，環保署去年12月呈報空汙防制計畫，行政院長林全請相關部會提出具體目標與方法，林全本月23日主持會議，交通部長、農委會主委、環保署正副首長等相關首長幾乎全員到齊，唯獨經濟部長李世光不見人影，指派次長楊偉甫代理，並指李世光是總統人馬，行政院叫不動他，行政院發言人徐國勇則否認說，林全領導整個行政團隊，各部會首長也有其職掌，絕無媒體所指「政院叫不動」等情形。

徐國勇說，媒體報導不實，為空穴來風之臆測，特予澄清。

報導指出，經濟部長李世光是總統人馬，行政院會議他很少參加，多派次長、局長出席，不具直接決策權力，每次行政院與專家學者建議意見回到經濟部，猶如黑洞一般，有去無回，讓行政院感到很無奈。

徐國勇表示，「空污防制計畫」由環保署主責，經濟部為列席機關，因此由次長出席相關會議，並無不妥。另外，重要政策會議，李部長均親自出席，除非於立法院接受質詢，或行政院會議通知由次長出席。

經濟部表示，經濟部是全國能源與產業的主管機關，須確保能源供應穩定及維持產業競爭力。該部以「低碳」、「循環」作為能源供應與產業發展的目標，持續辦理相關工作，任何改變與調整，都需要時間調適，以讓能源供應更為潔淨、產業生產對環境更為友善的過程中，仍能維持供電安全穩定並經濟發展。

經濟部指出，本月23日會議中，環保署提出經濟部協助改善5000座鍋爐的要求，經濟部也同意配合推動。此外，台電公司已提供環保署未來電廠空污減量的規劃，並表示會積極推動，同時也說明我國邁向2025非核家園，台電公司仍須負起穩定與安全供電之責。現正依林全指示，盤點相關政策工具，以務實推動相關工作。