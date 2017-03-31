叫不動李世光？ 政院否認
2017-03-31 20:13
〔記者李欣芳／台北報導〕針對晚報報導，蔡英文政府宣示2025年非核家園，環保署去年12月呈報空汙防制計畫，行政院長林全請相關部會提出具體目標與方法，林全本月23日主持會議，交通部長、農委會主委、環保署正副首長等相關首長幾乎全員到齊，唯獨經濟部長李世光不見人影，指派次長楊偉甫代理，並指李世光是總統人馬，行政院叫不動他，行政院發言人徐國勇則否認說，林全領導整個行政團隊，各部會首長也有其職掌，絕無媒體所指「政院叫不動」等情形。
徐國勇說，媒體報導不實，為空穴來風之臆測，特予澄清。
報導指出，經濟部長李世光是總統人馬，行政院會議他很少參加，多派次長、局長出席，不具直接決策權力，每次行政院與專家學者建議意見回到經濟部，猶如黑洞一般，有去無回，讓行政院感到很無奈。
徐國勇表示，「空污防制計畫」由環保署主責，經濟部為列席機關，因此由次長出席相關會議，並無不妥。另外，重要政策會議，李部長均親自出席，除非於立法院接受質詢，或行政院會議通知由次長出席。
經濟部表示，經濟部是全國能源與產業的主管機關，須確保能源供應穩定及維持產業競爭力。該部以「低碳」、「循環」作為能源供應與產業發展的目標，持續辦理相關工作，任何改變與調整，都需要時間調適，以讓能源供應更為潔淨、產業生產對環境更為友善的過程中，仍能維持供電安全穩定並經濟發展。
經濟部指出，本月23日會議中，環保署提出經濟部協助改善5000座鍋爐的要求，經濟部也同意配合推動。此外，台電公司已提供環保署未來電廠空污減量的規劃，並表示會積極推動，同時也說明我國邁向2025非核家園，台電公司仍須負起穩定與安全供電之責。現正依林全指示，盤點相關政策工具，以務實推動相關工作。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 太陽花學運占領立院被告22人 一審全部無罪
- 林育卉臉書請辭：遇不公不義，老娘一樣跳出來戰
- 這次不是誤觸！ 總統臉書小編真的留言了
- 鍋貼役媒合 四海遊龍沒人要去
- 善心人捐助台東棒球50萬 立委劉櫂豪代贈3校
網友回應
熱門新聞
- 斷交台灣與中建交有代價！ 美判兩非國還台64億
- 時尚潮牌廣告超大膽！ 直接讓模特兒在床上做愛
- 中職》林哲瑄酸文為哪樁？網友熱議這個PLAY（影音）
- 小珍妮佛賺輸她 放開開好自在
- 缺水還洗街 廢水再利用啦
- 女星慘遭霸凌被逼下跪 為復仇不惜橫刀奪愛
- 佔中9人交保 下一波傳拘黃之鋒
- 國圖發布論文學術影響力排名 台大不在前10名
- 台大校長楊泮池掛第二作者 學者：應清楚說明貢獻
- MLB》比賽突現裝死遊戲 主播讚嘆：奇景！（影音）
- （獨家）豬哥亮未轉入安寧病房 目前狀況是…
- 冒雨春耕插秧 坪林國小師生打造地景
- 鳳梨彩繪田 高樹鄉登場
- 中山一、二路第二工區 4月6日切換海側
- 賺錢不甩人權 川普將售巴林F-16
- 中山橋重組、選址 文化局：重新研究
- 三鶯墓區清明連假交管 6處免費停車接駁
- 不甩Fed升息首季照漲 金價挺進1250美元
- 新嘉國小宋江陣猴塞雷 雨聲國小慕名共學
- 15米道路急縮成3.5米 民憂通車即撞車
- 消防員火場旁吃便當日夜打火 文山掩埋場火警撲滅了
- Facebook辦App競賽 祭出16萬美元獎勵
- 五月天採訪側記 阿信的眼淚與美國大叔的紙花
- 男子被「甜心寶貝」迷昏 老梗詐財仍中計
- 吳綺莉爆哭求尊嚴 友人爆：她們好像人球！
- 自由廣場》假陳抗之名反改革
- 完成最後旅程 世越號相隔1080天終靠岸
- 台南多元化計程車 今年8月可望上路
- 岡山、阿蓮深夜臭氣彌漫 源頭捉到了！
- （影音）蔡黃汝與楊一展共浴泡湯 「肉貼肉也不害羞」
- 中市舊城文化復興 5年內逐步落實
- 東華大學師生上凱道 聲援原住民族爭權益
- 小檔案：玉里DRTS
- 北市百貨美食街抽檢 30店14家不合格
- 快取寶停止108站服務 北捷將沒收2800萬履保金
- 接漢翔董座？ 經緯航太董座羅正方未正面回應
- 認為自己的GG沒用 男子自切陰莖餵狗
- SBL》冠軍獎盃太有藝術感 球迷笑：密集恐懼症
- 什麼蛋餅最好吃？ 最多網友選它...
- 兩大天后將同台？《歌手》林憶蓮傳找「她」當嘉賓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：叫不動李世光？ 政院否認
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分