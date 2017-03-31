國民黨20全黨代表 雲林2選區將選出45人
〔記者詹士弘／雲林報導〕中國國民黨雲林縣黨部今天通過20全黨代表雲林縣選區劃分與名額分配，選舉於5月20日與黨主席選舉一並舉行，領表時間為4月5、6兩日，每日上午10時至下午4時，參選人須有30名（含）以上具黨權黨員聯署，重複聯署皆無效，參選人登記時間為4月17日18日。
黨部表示，選區別依立法委員選區劃分爲2個選區，第一選區有虎尾鎭、土庫鎭、褒忠鄉、元長鄉、東勢鄉、台西鄉、麥寮鄉、四湖鄉、北港鎭、口湖鄉、水林鄉等 11鄉鎭，分配名額22人，包含一般11名、保障名額：婦女6名、青年2名含1名學生代表、農民1名、漁民1名、身心障礙人士1名；第二選區有斗六市、林内鄉、莿桐鄉、斗南鎭、大埤鄉、古坑鄉、西螺鎭、二崙鄉、崙背鄉，共有名額23人，包括一般11名、保障名額婦女6名、青年3名含1名學生代表、農民2名、勞工1名。
保障名額身份界定：
一、青年：40歲以下，民國66年1月1日（含）以後出生。
二、學生：27歲以下，民國79年1月1日（含）以後出生，且現就讀各級學校，具有學生證或相關學籍證明者。
三、農民：須具有農會、水利會等會員資格，且有相關農會、水利會之證明。
四、漁民：須具有漁會會員資格，且有相關漁會之證明。
五、勞工：須具有工會會員資格，現仍在業、且有相關工會之證明。
六、身心障礙：領有政府身心障礙手冊者。
參選人資格：具選舉人資格，新入黨或回（恢）復黨籍者須滿一年，且未違反黨章第35條「廉能條款」規定，經隸屬選區具有黨權黨員30人（含）以上連署，並獲審查通過者。
參選人經資格審查小組審查通過後，於4月21日公告爲候選人，同日舉辦候選人座談會並由選舉監察小組抽籤決定候選人號次，選舉人名冊將於5月1至3日於黨籍隸屬分局區黨部辦公處所供選舉人閱覽。
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標題：國民黨20全黨代表 雲林2選區將選出45人
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