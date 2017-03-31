這處防淤隧道有全球首創工法 小英總統視察

2017-03-31 17:23

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內最大的曾文水庫，正打造的防淤隧道，有全球首創的象鼻引水鋼管工法，總統蔡英文今天下午專程視察，並宣示水環境前瞻基礎建設的重要性，她強調這是為台灣打造未來20年的發展願景。

蔡總統今天下午3點抵達水利署南區水資源局，先在永續利用館聽取簡報，關心南部水情的調度狀況，隨後到大壩視察，並參觀曾文水庫重要延壽工程之一的防淤隧道。

蔡總統親自前往縱深達47公尺的消能池，瞭解隧道的施作情形，她肯定工程人員的辛苦，也希望在兼顧品質安全的前提下，能夠順利完成，協助水庫排砂，延長使用壽命。

蔡總統在現場也闡述有關台南地區的水環境基礎建設項目，包含曾文南化聯通管、白河水庫後續更新改善、縣市管河川及區域排水整體改善計畫、加強水庫集水區保育治理、加強無自來水地區供水改善，還有全國水環境改善計畫。

蔡總統強調，未來將營造不缺水、不淹水、喝好水、親近水等4大重要發展目標，這攸關台灣未來20年的願景，希望各界支持，共創美好的生活環境。

防淤隧道斥資近41億元打造，總長度1266公尺，目前施作進度約90﹪，預計今年10月下旬完工，啟用後，每年排砂量104萬立方米，節省清淤成本7億元左右。

施工過程中，南水局也全力做好當地山麻雀的生態保育，這處防淤隧道除了象鼻引水鋼管之外，山體消能、中間柱，以及無圍堰等工法，都是首創。