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立院三讀 研習中心併入公務人力發展學院

2017-03-31  16:53

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院會今三讀通過制定「行政院人事總處公務人力發展學院組織法」，原屬人事總處下的公務人力發展中心與地方行政研習中心將合併為公務人力發展學院，專責公務人員的在職訓練。

在精省後，原屬省政府、位於中興新村的研習中心改隸人事總處，但人事總處已有位於台北市辛亥路的人力中心。人事總處因此提出「行政院人事總處公務人力發展學院組織法」，將人力中心與研習中心整併為公務人力發展學院。

民進黨立委李俊俋認為，除了人事總處的兩中心以外，考試院還有文官學院，課程、分工都差不多，應該廢除考試院，將公務員的考試、銓敘、任用、保障、訓練等業務合併為人力資源部。

按人事總處規劃，未來整併後的發展學院將設於台北，在中興新村的部分也會繼續使用。

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  • 立法院３１日舉行院會，會中三讀通過法案。（記者方賓照攝）

    立法院３１日舉行院會，會中三讀通過法案。（記者方賓照攝）

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