立院三讀 詐騙集團將視同幫派

2017-03-31 16:18

〔記者曾韋禎／台北報導〕詐騙集團要小心了，立法院會今三讀通過「組織犯罪防制條例部分條文修正案」，只要是有持續性、牟利性的結構性組織，且觸犯最重本刑逾5年以下之罪者，就視為幫派，而能重判3年到10年有期徒刑。

為符於「聯合國打擊跨國有組織犯罪公約」之規範，法務部提出「組織犯罪防制條例部分條文修正草案」。法務部次長陳明堂在列席審查會時解釋，由於現行法規定，組織犯罪也就是所謂的幫派為3人以上、有內部管理結構、以犯罪為宗旨的集團性組織，但事實上少見犯罪組織以犯罪為自我標榜，且犯罪行為亦趨於多元，未必是脅迫性或暴力性，故須予重新定義。

因詐騙集團、電信詐騙、假冒政府詐騙可處1年以上7年以下有期徒刑，均適用此修正條文，且可併科1億元以下罰金。

新修條文還規定，若是招募他人加入犯罪組織者，可處6個月以上5年以下有期徒刑；要是招募未成年人加入，更可加重2分之1刑期。若假冒為組織犯罪而要求他人出售財產、出售公司股份或放棄經營權、配合辦理都更、償債，則可處3年以下有期徒刑。