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李元簇夫婦 植存法鼓山

家屬將前副總統李元簇夫婦的骨灰植存在金山法鼓山，場面簡單隆重。（記者林欣漢攝）

2017-03-31  16:25

〔記者林欣漢／新北報導〕前副總統李元簇本月8日在頭份家中辭世，享壽94歲，家屬今天下午將李元簇與妻子徐曼雲的骨灰植存在金山法鼓山，場面簡單隆重。

法鼓山金山環保生命園區10年前捐出400多坪土地給新北市政府，作為往生者植存之用，植存與樹葬不同，是將骨灰灑在挖好的洞穴裡，不立碑也不留名，也無需法會、祭祀貢品，法鼓山創辦人聖嚴法師的骨灰也植存在園區內。

今天下午，在上百名親友觀禮下，家屬先默禱1分鐘，再將李元簇與徐曼雲的骨灰與石斛蘭先後放入6個樹洞中，過程簡單隆重。

家屬將前副總統李元簇夫婦的骨灰植存在金山法鼓山，場面簡單隆重。（記者林欣漢攝）

家屬在大雨中默禱。（記者林欣漢攝）

家屬將李元簇與徐曼雲的骨灰與石斛蘭先後放入6個樹洞中，過程簡單隆重。（記者林欣漢攝）

家屬將李元簇與徐曼雲的骨灰與石斛蘭先後放入6個樹洞中，過程簡單隆重。（記者林欣漢攝）

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標題：李元簇夫婦 植存法鼓山


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