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藍杯葛前瞻計劃 府：與主流民意背道而馳

2017-03-31  16:23

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院的「前瞻基礎建設計畫特別條例」送到立法院審查，國民黨立院黨團今天上午一度占領立院主席台杯葛，總統府發言人林鶴明今天下午表示，很遺憾的，今天在國會看到這樣一個攸關國家未來重大發展的計畫遭到抗議，事實上，這樣的行為與當今台灣主流民意背道而馳，國家此刻經濟發展正需要相關計畫的投入來增進發展動能，希望以國家發展與國人福祉為優先，放下黨同伐異的一黨之私，盡快審查通過，讓台灣跨出重要的關鍵一步。

林鶴明表示，前瞻基礎建設的推動，是政府為了加速國家基礎建設的投資與更新，以因應新階段國家發展需要與整體經濟結構的升級轉型，這與過去所謂的擴大內需方案本質上並不相同，執行的目標與工作團隊也不一樣，重點在於國家發展與國人的需要，無關藍綠，也與選舉沒有關係。

他說，整體而言，希望能夠從短期措施和中長期結構性改革，將台灣經濟帶上穩健成長之路，也透過經濟結構的改革，根本性解決經濟動能不足、國人所得偏低的問題。

林鶴明表示，這樣一個計畫，自從行政院提出以來，我們可以看到從民間到各級地方政府，莫不重視與殷切期盼，希望可以加速國家基礎建設的投資與更新，以因應新階段國家發展需要。

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  • 總統府發言人林鶴明。（資料照，記者林正堃攝）

    總統府發言人林鶴明。（資料照，記者林正堃攝）

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設 前瞻基礎建設計畫特別條例 前瞻計畫 立法院 總統府
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