配合刑法沒收新制 公職人員選罷法等3法修正三讀

2017-03-31 16:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為配合「刑法」沒收新制，立法院今日三讀通過「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」，將有關沒收、追徵的規定予以刪除，回歸適用「刑法」沒收相關規定。

根據修正要點，明定預備或用以行求期約或交付的賄賂，不問屬於「犯罪行為人」與否，沒收之；另刪除收受賄賂的沒收、追徵規定。

此外，配合「刑法」沒收新制去年7月正式上路，立法院今日也三讀通過「總統副總統選舉罷免法修正案」。

根據條文，預備或用以行求期約或交付的賄賂，不問是否屬於「犯罪行為人」與否，沒收之，其餘有關沒收、追徵的規定均予刪除，回歸適用刑法沒收專章規定。

「政治獻金法第二十五條及第二十六條條文修正案」今日也配合「刑法」沒收新制三讀通過，刪除了犯第一項、第二項之罪者，其收受之政治獻金，沒收之；如全部或一部分不能沒收時，將追徵其價額。