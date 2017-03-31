內鬨致3巨頭難產 永靖鄉農會4/5選舉理監事
2017-03-31 16:09
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣農會及26鄉鎮市農會中，唯一尚未完成總幹事候聘作業的永靖鄉農會，將於4天清明連假後上班首日、4月5日舉辦理監選舉，應選理事9席、監事3席，目前有12人角逐理事、6人角逐監事，競爭可期。
縣府農業處指出，依規定，永靖鄉農會順利產生應選席次的理、監事當選人後，最快7天後召開會議選出理事長，並聘任符合候聘資格的總幹事，在此之前，農會總幹事仍是現任總幹事林秀惠，而目前登記候聘總幹事林秀惠是唯一一人，除非，4月5日所產生的理事會不聘任林秀惠，就會產生重新辦理公告登記總幹事等程序問題，若進入此一程序，這期間農會總幹事需由會務主任代理。
今年3月3日，永靖農會出現內鬨，來不及在當日之前完成理監事資格審查流程，致使無法選理監事，農會於是決定在4月5日舉行第18屆會員代表大會第一次臨時會，再選理監事。
據了解，目前理事12搶9席、監事6搶3席，理事已公告審查結果，監事則尚未完成，4月5日當天應可進行理事選舉，產生理事人選後再經公告流程，最快在理事選後7天聘任總幹事，林秀惠需能掌握過半至少5席理事，才可望順利獲得遴聘，繼續擔任總幹事。
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