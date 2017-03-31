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韓國瑜北農畢典 員工含淚列隊餞別

2017-03-31  16:01

〔記者黃建豪／台北報導〕國民黨主席參選人韓國瑜請辭台北農產運銷公司總經理命令今天正式生效，下午離開公司前，上百員工列隊送行，眾人簇擁韓國瑜身邊拍照留念，甚至逐一擁抱，可見韓國瑜4年多來在北農累積的高人氣。韓國瑜秘書黃文財表示，韓國瑜之後將全力投入國民黨主席選戰，昨已繳交200萬元作業費，另估計連署已達第一階段要求的3%門檻，4月6日將前往黨部領表。

北農董事會3月29日召開，當天通過韓國瑜主動提出的請辭案，昨韓國瑜發表離職聲明，內容寫道：「去年9月，我請辭總經理一職的訊息曝光後，便不斷接到來自全省各農會、工會及同仁的慰留．．．這份濃情厚意激發了我的鬥志，並靠著這種力量讓我支撐到現在。然而外在的壓迫未曾稍減．．．為了顧全大局、保全公司命脈及福祉，我選擇退讓！」

今天下午1時半，韓國瑜正式卸任，行前和代理總經理職務的主秘路全利等幹部逐一擁抱，步出辦公室後，看著公司員工列隊餞別，韓國瑜再次說：「他只有一句話要說，希望公司文化擁有榮譽歸公司、福利歸員工，大家全力以赴，謝謝大家。」

在走出公司門口的過程中，員工不斷湧到韓國瑜身邊握手、擁抱，並合影，不少人眼眶泛紅、流淚，直到韓國瑜坐上黑色轎車離去。韓國瑜也強調，辭職並不後悔，此地不留爺、自有留爺處。

黃文財說，韓國瑜辭職北農總經理後，就算是失業了，未來就是全力衝刺國民黨主席選舉，昨天已繳交200萬元作業費，連署門檻應該已經到了，不會有太大問題，連署書主要來自雲林、新北市中和區和各地農會，像高雄六龜農會，今天就送了300份連署書來。

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  • 北農員工今列隊替前總經理韓國瑜送行。（記者黃建豪攝）

    北農員工今列隊替前總經理韓國瑜送行。（記者黃建豪攝）

  • 國民黨主席參選人韓國瑜今天正式卸任台北農產公司總經理。（記者黃建豪攝）

    國民黨主席參選人韓國瑜今天正式卸任台北農產公司總經理。（記者黃建豪攝）

  • 在替韓國瑜餞別時，不少員工眼眶泛紅、落淚。（記者黃建豪攝）

    在替韓國瑜餞別時，不少員工眼眶泛紅、落淚。（記者黃建豪攝）

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相關關鍵字： 北農 台北農產運銷公司 國民黨 國民黨主席選舉 韓國瑜
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