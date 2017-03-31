韓國瑜北農畢典 員工含淚列隊餞別
2017-03-31 16:01
〔記者黃建豪／台北報導〕國民黨主席參選人韓國瑜請辭台北農產運銷公司總經理命令今天正式生效，下午離開公司前，上百員工列隊送行，眾人簇擁韓國瑜身邊拍照留念，甚至逐一擁抱，可見韓國瑜4年多來在北農累積的高人氣。韓國瑜秘書黃文財表示，韓國瑜之後將全力投入國民黨主席選戰，昨已繳交200萬元作業費，另估計連署已達第一階段要求的3%門檻，4月6日將前往黨部領表。
北農董事會3月29日召開，當天通過韓國瑜主動提出的請辭案，昨韓國瑜發表離職聲明，內容寫道：「去年9月，我請辭總經理一職的訊息曝光後，便不斷接到來自全省各農會、工會及同仁的慰留．．．這份濃情厚意激發了我的鬥志，並靠著這種力量讓我支撐到現在。然而外在的壓迫未曾稍減．．．為了顧全大局、保全公司命脈及福祉，我選擇退讓！」
今天下午1時半，韓國瑜正式卸任，行前和代理總經理職務的主秘路全利等幹部逐一擁抱，步出辦公室後，看著公司員工列隊餞別，韓國瑜再次說：「他只有一句話要說，希望公司文化擁有榮譽歸公司、福利歸員工，大家全力以赴，謝謝大家。」
在走出公司門口的過程中，員工不斷湧到韓國瑜身邊握手、擁抱，並合影，不少人眼眶泛紅、流淚，直到韓國瑜坐上黑色轎車離去。韓國瑜也強調，辭職並不後悔，此地不留爺、自有留爺處。
黃文財說，韓國瑜辭職北農總經理後，就算是失業了，未來就是全力衝刺國民黨主席選舉，昨天已繳交200萬元作業費，連署門檻應該已經到了，不會有太大問題，連署書主要來自雲林、新北市中和區和各地農會，像高雄六龜農會，今天就送了300份連署書來。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 太陽花學運占領立院被告22人 一審全部無罪
- 林育卉臉書請辭：遇不公不義，老娘一樣跳出來戰
- 2018小英將指定候選人 他們「剉咧等」？
- 318學運審判長許泰誠 8年前也判紅衫軍無罪
- 318攻佔立院無罪 府：尊重司法判決
網友回應
熱門新聞
- 斷交台灣與中建交有代價！ 美判兩非國還台64億
- 時尚潮牌廣告超大膽！ 直接讓模特兒在床上做愛
- 失身酒自誇拯救不開心 1.2萬罐闖關
- 雪隧小貨車翻覆 雜物散落內車道一度阻塞
- 長知識！大甲媽丶白沙屯媽「避喪家」各有一套
- 六塊厝開發案勝訴！ 屏居民：空氣「暫時」不會惡化
- 年發電193萬度 屏監太陽能光電啟用
- 媳婦難為！媳婦做菜給公公吃 被公公嫌難吃被劃傷
- 酒駕通緝女又酒駕 跑給警察追還是被逮
- MLB》比賽突現裝死遊戲 主播讚嘆：奇景！（影音）
- 「婚姻畫下美好的句號」 馬景濤宣布與嫩妻離婚！
- 台東馬拉松選手沒帶走的物資 轉贈新生國小
- 自由廣場》民主與台獨的分合
- 鳳梨彩繪田 高樹鄉登場
- 辛龍拿樂透投資20元燒餅？吳宗憲嗆…
- 邑錡去年EPS2.05元 配發1.5元股票股利 0.405現金股利
- 《品味咖啡 悅讀食光》伴讀咖啡
- 樹林農會傳賄選、喝花酒 理事、會員12人交保
- 竹縣農會總幹事選情詭譎 溫碧誠未獲續聘
- 打卡洩戀情？勝利被爆同居中國妞
- 《散步讀冊好日頭》新書出版 作家帶路遊高雄
- 《時裝週上的台灣印象》3
- 張正琪被懲處 「只給我9分鐘報告」
- 毒蟲裝監視器躲警察還是被抓 全敗在溫熱早餐
- 媽媽賣命15年做女工 女星噴淚「賺錢買房盡孝」
- 桃園電影節開跑 75部影片參展
- 新莊居民看過來 壽山路等路段 4/5起路邊停車要收錢
- 狡嫌誆警尋槍 脫逃墜谷亡
- 政大生蛋洗官員被判刑 教育部希望學到理性溝通
- 想領1萬5戶頭只有45元 莽男搬花盆怒砸ATM
- 邁阿密網賽爆冷 大威扳倒球后
- 大同福樂學堂運動會 老中幼三代共學共融
- 真糟糕！台南空污嚴重「連3紅」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Cabinet approves pension bill
- 台大論文造假爭議 學界連署籲楊泮池停止職務
- 中籍旅澳學者 返中遭限居封口
- 性侵懷孕空姐 恐龍法官判免訴
- 嘉明湖步道靜山期結束 4月1日起開放
- 中職》選秀順位倒數 兄弟璞玉MVP感言惹哭球迷（影音）
- 竹北興隆國小直笛隊 日木笛大賽金賞大獎
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：韓國瑜北農畢典 員工含淚列隊餞別
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分