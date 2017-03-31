萬丹鄉農會 理事長黃正長、總幹事張枝烈續任
2017-03-31 15:57
〔記者葉永騫／萬丹報導〕爭議不斷的萬丹鄉農會今天舉行理、監事會議，現任理事長黃正長獲選連任、總幹事張枝烈也獲續聘，縣府農業處表示，雖然反對派質疑2名理事資格，但不影響選舉結果。
萬丹鄉農會選舉本屆競爭激烈，從農會代表選舉就爭議不斷，當權派雖在代表選舉獲勝，並且審查資格時排除前理事長李麗卿的理事參選資格，但李麗卿向農委會、法務部提出陳情，使得首次會員代表大會時被縣府認定不合格，日前重新召開會議後，今天召開理、監事會，現任理事長黃正長順利獲選連任，隨即續聘總幹事張枝烈，讓這次的農會選舉紛爭劃下句點。
縣府農業處表示，反對派雖然在理、監事會議前提出2名理事的資格有問題，要求縣府查核，縣府已要求2名理事說明並在一定期限內補齊資料，如果未達標準將會撤銷理事資格，依法由後補人員遞補，但是並不影響這次理事長的選舉結果，因此整個選舉已告結束。
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